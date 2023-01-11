Полиция Польши закрыла глаза на повсеместную демонстрацию бандеровской символики

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Полиция Польши не имеет данных о количестве возбужденных уголовных производств по поводу публичной пропаганды бандеровской символики.

Это следует из ответа Главного управления полиции на запрос консервативного портала Kresy.pl, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В последнее время, в связи с массовым наплывом украинцев в Польшу, в социальных сетях появились многочисленные материалы, свидетельствующие о проявлении бандеровской символики в общественных местах на территории Польши. В связи с этим портал Kresy.pl отправил Главному полицейскому управлению следующие вопросы:

«Какие действия вы предпринимаете для преследования бандеровской символики? Сколько заявлений вы получили в 2022 году по поводу публичной демонстрации вышеуказанной символики? Сколько вмешательств по этому поводу вы предприняли в 2022-м году? По скольким заявлениям были возбуждены уголовные производства?».

Ответ польской полиции иначе как издевательским не назовёшь. Во-первых, в нём указано, что в Польше отсутствует «каталог запрещенных символов» – хотя за демонстрацию свастики или серпа с молотом можно получить в лучшем случае штраф, согласно статье 256 Уголовного кодекса Польши «Пропаганда фашизма или другого тоталитарного строя».

Во-вторых, в полиции Польши считают, что хотя публичная демонстрация бандеровской символики может отвечать признакам правонарушения, указанного в ст. 256 УК, «однако следует помнить, что, имеем ли мы дело с таким преступлением, определяется не только публичной демонстрацией определенных символов, но прежде всего контекстом их использования, сопровождающими лозунгами и мотивацией лица, которое публично их представляет».

«Полиция принимает меры в каждом случае обоснованного подозрения в совершении преступления. При этом сообщаем, что из-за способа сбора данных не представляется возможным определить статистические данные о количестве возбужденных уголовных производств по поводу публичной пропаганды бандеровской символики», – сообщили польские стражи порядка.

Таким образом, недавние заявления премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о том, что польские власти крайне критично относятся к любому прославлению Степана Бандеры, остаются пустым звуком.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ещё в июне 2022 года бывший польский дипломат Витольд Юраш утверждал, что польские власти решили замять спор о героизации Степана Бандеры в отношениях с Украиной, и прекратить протесты против этого культа.