Полиция пошла по домашним адресам пособников экстремистской деятельности Навального

18.08.2021, Москва, Елена Острякова

Полиция начала поквартирный обход сторонников блогера-уголовника Алексея Навального, которые имели неосторожность зарегистрироваться на его многочисленных сайтах. Их приглашают на беседу. Личные данные граждан с этих сайтов регулярно утекают в свободный доступ, хотя их создатели обещают полную анонимность.

Сбежавший в Европу соратник Навального Леонид Волков в истеричном посте на своем телеграм-канале назвал эти действия «терактом», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Обыкновенный террор, ничего больше. Чтобы люди боялись участвовать в «Умном голосовании», чтобы боялись поддерживать команду Навального, чтобы боялись публично говорить о своих политических взглядах», – написал Волков.

В отличие от него, либеральный адвокат Владимир Воронин считает, что речь идет об обыкновенной оперативно-розыскной деятельности – сбор данных для возбуждения очередного уголовного дела против Навального.

«Сейчас, я так думаю, проводится некая доследственная проверка, и решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По всей видимости, это статья 137 – о нарушении частной жизни и незаконном собирании и распространении персональных данных. Ищут людей, которые скажут: мы не давали никакого согласия на распространение наших персональных данных и мы чувствуем себя потерпевшими… Может быть, соберут несколько таких людей и возбудят уголовное дело», – сказал Воронин в эфире телеканала «Дождь».

Он также не исключил, что сторонники Навального попадут в некие списки неблагонадежных, которых полиция будет контролировать.

Недавно интернет-эксперт и основатель сервиса RedShieldVPN Владислав Здольников обнаружил, что новая система сбора пожертвований экстремистской организации Навального ФБК имеет проблемы с анонимностью: сервис американской технологической компании Stripe добавляет в отчет о платеже название сайта, с которого был осуществлен перевод пожертвований — World.Fbk.info.

С помощью дополнительных данных в отчете — «код платежа НКО» и слова Thanks — можно выяснить, что этот донат был отправлен именно в ФБК.

«К сожалению, будут уголовные дела. Они не могли не знать. Я не понимаю, зачем врать в таких вещах. Они-то в безопасности, но зачем врать жертвователям? Не существует никаких „анонимных“ платежей обычными деньгами. Причем ни для кого», — написал Здольников в своем телеграм-канале.

В апреле базу электронных адресов, зарегистрированных на сайте гипотетического «большого митинга» в поддержку блогера-уголовника Алексея Навального, выложили в открытый доступ, хотя организаторы обещали людям конфиденциальность. 70% зарегистрированных оказались ботами.