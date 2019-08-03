03.08.2019, Москва, Михаил Рябов
 
Москва, Оппозиция, Политика, Россия, Сюжет дня
Просмотров:

Полиция продолжает «паковать» майданщиков в Москве

Полиция продолжает задерживать участников несанкционированных акций в Москве, требующих допустить к участию в выборах «независимых» либеральных кандидатов. Сейчас общее число «упакованных» в автозаки превысило 380 человек.

Как и в прошлые выходные, либералы разбились на несколько групп, которые ходят по центру, хлопая в ладоши и скандируя лозунги.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Небольшие группы оппозиционеров собрались возле станции метро «Чистые пруды», а также «Пушкинская площадь». Полиция предупреждает в мегафон о нелегальности акций и требует разойтись.

Периодически в толпе задерживаются участники несанкционированного сбора. Некоторые пытаются затруднить действия полиции, сцепившись друг с другом на земле – тогда полиции приходится тратить усилия, чтобы растащить либералов, а сочувствующая им пресса делает эффектные кадры, свидетельствующие о «репрессиях».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть