Полиция продолжает «паковать» майданщиков в Москве

03.08.2019, Москва, Михаил Рябов

Полиция продолжает задерживать участников несанкционированных акций в Москве, требующих допустить к участию в выборах «независимых» либеральных кандидатов. Сейчас общее число «упакованных» в автозаки превысило 380 человек.

Как и в прошлые выходные, либералы разбились на несколько групп, которые ходят по центру, хлопая в ладоши и скандируя лозунги.

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Небольшие группы оппозиционеров собрались возле станции метро «Чистые пруды», а также «Пушкинская площадь». Полиция предупреждает в мегафон о нелегальности акций и требует разойтись.

Периодически в толпе задерживаются участники несанкционированного сбора. Некоторые пытаются затруднить действия полиции, сцепившись друг с другом на земле – тогда полиции приходится тратить усилия, чтобы растащить либералов, а сочувствующая им пресса делает эффектные кадры, свидетельствующие о «репрессиях».