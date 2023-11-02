Полиция проморгала и не предотвратила еврейский погром в Дагестане – Колесниченко

Полиция Махачкалы сработала топорно по беспорядкам в аэропорту, поскольку заточена отстаивать интересы кланов и спасать родственников от ответственности за ДТП. Работать на опережение должны были спецы, потому как ситуация в Газе возникла не вчера, и раскачку в соцсетях они должны были видеть.

Об этом в эфире НТС заявил политический обозреватель, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадимом Колесниченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда мы говорим о коррупции, мы понимаем, как там работает милиция, полиция, которая формируется из местных кадров. Как там непросто привлечь виновных в ДТП. Там кланы, там друзья, родственники, и всегда это очень непросто. И в этой ситуации нужно было быстро мобилизоваться и что-то делать, а вот что делать и что предпринимать – к этому правоохранители готовы не были. Я полагаю, когда президент проводил Совет безопасности, этот вопрос тоже обсуждался. Думаю, там тоже будут кадровые ротации, изменения и усиления. Руководитель республики часть этого вопроса может только со стороны оценивать, он не имеет права управлять силовиками. Но то, что он очень эффективно из имеющихся у него способов и инструментов смог мобилизоваться и реализовать свои полномочия, за это ему благодарность», – считает Колесниченко.

По его мнению, ответственность и вина силовиков в беспорядках прямая – спецы должны были видеть, что происходит в мессенджерах, чатах и пабликах.

«Они за этим наблюдали. Они обязаны были об этом знать! Тем более, что ситуация в Газе – она же не в тот день произошла. И при этом мы имеем там реально древних евреев (т.н. «горские» евреи), которые там проживают. К ним-то претензий не было, обратите внимание, хотя могли быть. И всех, кого смогли собрать по сетке – это молодёжь. Людей старше 30, кроме как из организаторов или заводил, там не было. Это все были люди, как я понимаю, у которых реально были проблемы, реальная нереализованность, и вот тут хорошо всё сыграло. Я думаю, что это очень серьёзный урок и для власти, власти региона. Потому что воспитательная работа, особенно вопросы пропаганды, патриотизма, религии, они должны вестись не «для галочки». А должны вестись, исходя из местных реалий, опираясь на ту площадку, на ту материальную составляющую, которая есть в том или ином месте. Потому что сегодня для населения России, для республик Южного Кавказа – это действительно важно и актуально», – подчеркнул обозреватель.

Простые запреты соцсетей и телеграм-каналов ни к чему не приведут. Они легко обходятся с помощью разных инструментов, и куда проще проводить разъяснительную работу с населением, параллельно устанавливая ответственность за подстрекательство.

«Новые методы, новые способы борьбы против нашего общества требуют адекватных и оперативных действий на опережение. Обратите внимание – с каким трудом раскручивалась специальная военная операция. Война идёт второй год, только сейчас армия и оборонно-промышленный комплекс всё более входит в нормальный режим, который позволил назвать российскую армию номером один во всём мире. А в части социалки и социальных сетей, ну давно же эти сигналы были? Опять это наше головотяпство, наша медлительность и нежелание вникать в проблемы. Да, сейчас будут приняты какие-то меры, какие-то действия. До того момента, пока опять где-то не грянет проблема. Простой пример: севастопольцам тысячи раз говорили не выкладывать в сети ничего, связанного с беспилотниками и ракетами. Нет, обязательно найдётся пара клоунов, которые рассказывают, где бахнуло, как страшно, и что происходило по такому-то адресу. Ну что ещё? Казалось бы, военный город, и тысячу раз сказали. Вот и ответ, что делать – население воспитывать и учить. Надо объяснять, показывать и наказывать, потому что без кнута пряник не помогает», – подчеркнул Колесниченко.