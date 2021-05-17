Полиция провела обыск у Сергея Рулёва по доносу либералов

17.05.2021, Москва, Михаил Рябов

Полиция провела обыск в квартире блогера и репортера Сергея Рулева, который проживает в Ростове-на-Дону после того, как был вынужден покинуть Украину в 2014 году.

Как рассказал Рулёв «ПолитНавигатору» обыск был проведён после жалобы члена партии ПАРНАС Евгения Берковича. Либерал обвиняет Рулёва в угрозе убийства. Поводом для жалобы в полицию стал ролик на канале Рулёва, где человек в маске расстреливает портрет Берковича.

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«Потерпевший Беркович за 3 года своей политической деятельности в партии ПАРНАС написал на меня более 1600 жалоб и заявлений с требованиями депортации на Украину, посадки в СИЗО, психушку, зоопарк. Таким способом оппозиционер осуществляет свою партийно-политическую деятельность против политики Путина, постоянно утверждая, что Крым «не наш», что «Россия напала на Украину и оккупировала Донбасс», что РФ — агрессор, а в Киеве развиваются демократические преобразования, что российские морские пограничники, не допустившие под Керченский мост военные корабли ВМС Украины, — «преступники и против них нужно возбудить уголовное дело», – утверждает Рулёв.

По его словам, в ходе обыска полиция «пыталась найти огнестрельное оружие, компьютерную технику, посредством которой загружена видеозапись в сеть Интернет, видеокамеры, посредством которой проводилась видеосъёмка видеоролика. Ничего из вышеперечисленного сотрудники ростовской полиции не выявили», – уточнил журналист.

Он предположил, что «обыск стал возможен после назначения нового руководства прокуратуры Ростовской области, которое не владеют политической ситуацией в регионе и способствуют поклонникам Навального-Ходарковского».