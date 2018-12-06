Полиция проверяет фонд режиссера, просившего Путина освободить террориста Сенцова

06.12.2018, Санкт-Петербург, Михаил Рябов

Российские правоохранители начали проверку на предмет возможных хищений фонда режиссера Александра Сокурова. Эта организация была создана при участии государства для поддержки молодых авторов, делающих первые шаги в киноискусстве.

Два года назад Сокуров публично обратился к президенту РФ Владимиру Путину с призывом освободить арестованного за подготовку к теракту в Крыму украинского националиста Олега Сенцова.

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Именно с этим Сокуров теперь и связывает проверку. В фейсбуке режиссер заявил, что его телефон прослушивался, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я знаю, что особенно внимание ко мне началось после того заседания Совета по культуре, где я задал президенту вопрос об Олеге Сенцове. Формально я не чувствовал никакого давления… По решению закрытого суда прослушивается мой телефон – видимо, для сбора дополнительной информации о моей гражданской, общественной, экономической деятельности», – написал он.

Известный российский телеведущий Андрей Медведев подверг сомнению доводы режиссера.

«Режиссер Сокуров заявил, что обыски у него в фонде связаны с доносом бывшего сотрудника. А еще, что «особое внимание» появилось к нему после того, как он задал вопрос об Олеге Сенцове президенту Владимиру Путину. И это выглядит довольно нелепо. Потому что Сокуров спрашивал Путина про горькую судьбу Сенцова в декабре 2016 года.

Путин напомнил Сокурову, что Сенцов осужден не за творчество, а за терроризм. Два года спустя, Путин (коварный!), в мае 2018 года позвал Сокурова на свою инаугурацию. И тот не отказал, не бросил демонтративно приглашение в урну. Нет, он пришел в Кремль. Когда Путин шел по красной дорожке, Сокуров на него не бросался, не кричал ничего вроде «немедленно отпусти Сенцова, тиран»! Напротив, стоял, слушал речь внимательно.

Что это за желание такое, всякий раз исполнять роль борца с режимом, творца, гонимого властью нашей бессовестной? При том, что, скорее всего, деньги, чтобы кино снимать, Сокуров получает от Минкульта. Уже давно нет КГБ, а в этих головах лучших людей он все еще есть, и они с ним борятся и видят всюду его происки», – комментирует Медведев.

Как сообщал «ПолитНавигатор», летом 2018 года Сокуров направил письмо Петру Порошенко с призывом освободить без всяких условий русских политических заключенных, – по мнению режиссера, это помогло бы скорейшему возвращению на Украину Олега Сенцова и других осужденных украинцев.

Письмо Сокурова тогда вызвало возмущение представителей запрещенного в РФ за экстремизм меджлиса.