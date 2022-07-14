Полиция разогнала казаков, бравших плату с отдыхающих за проход к пляжу

14.07.2022  13:15 (Мск), Москва
Андрей Первухин.  
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Дзен, Россия, Скандал


Под Анапой казаки перегородили въезд на бесплатный пляж и требовали плату за проезд.

Казаки самовольно захватили въезд на бесплатный пляж в станице Благовещенской (под Анапой) и требовали у отдыхающих по 200 рублей за проход. На возражение местного жителя о том, что зона отдыха являлась бесплатной на протяжении десятилетий, один из «предпринимателей» ответил, что плата взымается за парковку и уборку мусора.

Под Анапой казаки перегородили въезд на бесплатный пляж и требовали плату за проезд. Казаки...

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Прибывшие полицейские демонтировали шлагбаум, табличку «Казачий пляж» и деревянный каркас для сторожевой будки. Составлен протокол по делу об осуществлении предпринимательской деятельности без государственной регистрации или специального разрешения.

Аналогичное происшествие с участием представителей воинского сословия произошло здесь же несколькими днями раньше: ограждения были демонтированы на другом проезде к пляжу.

Казаки ежегодно становятся фигурантами историй с незаконной предпринимательской деятельностью в рекреационных зонах юга России. Как правило, они ограничивают проход к общественным местам и требуют плату у отдыхающих. Их целевой аудиторией являются несведущие туристы, которые прибывают в соответствующие районы в курортный сезон.

Не изменяя своим привычкам, «защитники русского народа» наживаются на обмане соотечественников. Самовольно присвоенное ими звание казаков можно было бы оправдать, если бы они приняли участие в спецоперации по защите населения Донбасса, однако эти люди используют его для прикрытия своих мелких корыстных интересов.

В то же время русскоязычному региону действительно не помешала бы помощь в борьбе с националистическим киевским режимом, особенно от людей, с детства воспитываемых в воинской традиции. Но вместо этого российские казаки отсиживаются дома, члены данного сообщества из пригородов Анапы, как показывает практика, еще и паразитируют на гражданах собственной страны.

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