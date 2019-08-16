Полиция схватила нападавших на экс-нардепа под Киевом чеченцы и девушка напали на украинского экс-нардепа
В Киевской области двое неизвестных напали на бывшего народного депутата. Для задержания злоумышленников полиция ввела спецоперацию “Перехват”, передает корреспондент ПолитНавигатора.
Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в области.
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Сообщается, что нападение произошло на одной из улиц поселка Гостомель.
“Сегодня, 16 августа, около 10:00 двое неизвестных напали на народного депутата. Забрызгали мужчине лицо слезоточивым газом “Терен-4″ и облили ему одежду жидкостью с резким неприятным запахом, похожим на экскременты. Какое это вещество – установит экспертиза”, – говорится в сообщении.
По данным полиции, после инцидента злоумышленники скрылись на автомобиле Opel серого цвета.
“Для задержания пропавшего авто и злоумышленников на территории Киевской области и столицы введено полицейскую операцию “Перехват”, ориентированы все наряды полиции”, – проинформировали в ведомств е.
В то же время, в Facebook сообщил о нападении на себя народный депутат минувшего созыва Виталий Куприй.
“Только что осуществилось третье или четвертое на меня покушение. Меня обожгли сейчас баллончиком с жидкостью”, – сообщил Куприй.
Он заявил, что нападавшими были “двое парней чеченской внешности и девушка”.
Позже полиция заявила о задержании нападавшего на народного депутата в поселке Гостомель Киевской области.
“За несколько часов работники полиции оперативно разыскали и задержали одного из нападавших (на нардепа – ред.) в порядке ст. 208 УПК Украины… Злоумышленником оказался 23-летний житель другого государства, который имеет вид на жительство в Украине”, – говорится в сообщении отдела коммуникации ГУНП в области.
Также нашли автомобиль, на котором скрылись нападавшие. Транспортное средство с иностранной регистрацией изъято в качестве вещественного доказательства.
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