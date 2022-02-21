Полиция в Москве разогнала заукраинскую акцию

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Новости Украины

На Пушкинской площади в Москве российские либералы провели малочисленную акцию, которая повторяла тезисы украинской пропаганды с обвинениями в адрес Кремля.

Акция собрала менее десятка человек. Они обвиняли свою страну в «агрессии против Украины» и требовали «прекратить нагнетание обстановки».

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Либералы устроили череду одиночных пикетов с плакатами «Руки прочь от Украины», «Школы и больницы вместо бомб и снарядов», «Долой власть чекистов».

Тем не менее, долго простоять с плакатом никому не удалось – дежурящие правоохранители оперативно задерживали либералов за несанкционированную акцию и уводили в автозаки.

Всего задержали шестерых пикетчиков. Больше никто митинговать не осмелился.

В итоге Михаил Кригер был оставлен на ночь в полиции как организатор пикетирования. Еще одному либералу Михаилу Удимову вменили неповиновение полиции, а Анне Кречетовой – повторное нарушение правил проведения митингов. Остальные были отпущены.