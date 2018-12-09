«Полиция в Одессе перешла на сторону России»

09.12.2018, Одесса, Владимир Гладков

Более 20 одесских футбольных хулиганов были задержаны после матча «Черноморец-Ворскла» за вывешенные баннеры, посвященные инциденту в Керченском проливе.

Об этом на своей странице в «Facebook» сообщил «волонтёр АТО» Роман Синицын, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ультрас «Черноморца» у себя на секторе вывесили баннер «Кремль покайся» и названия украинских судов, захваченных страной-террористом: «Бердянск, Никополь, Яны Капу». Подсветили это дымами и файерами.

Сразу после матча – под сектором жесткий прием «Беркутом». Подогнали под сотню космонавтов и автозаки, людей клали лицом в асфальт, добивали лежачих ногами и дубьём, особенно тех, кто пытался спрашивать «за что» – пишет Синицын.

По его словам, в результате более 20 ультрас задержаны, всем «шьют мелкое хулиганство».

«Вы скажете, за дым и файера? Ультрас в Одессе курит чуть ли не на каждом матче, иногда даже на поле прилетает. Никогда ничего подобного не было. Уже лет пять как точно.

Никаких драк на секторе со стюардами или полицией сегодня тоже не было. Вы скажете «военное положение»? Так а ультрас причем? Есть ли вопросы, на которой они стороне?» – негодует «волонтёр».

По словам Синицына, в частных разговорах правоохранители говорили, что поступила команда «за баннер делать жёстко».

«У меня вопрос, а мусора в Одессе уже перешли на сторону России или еще немного подождут?

Как раз вспомнил, как они 2 мая 2014 стояли по одну сторону баррикад с сепарами, с Фучеджи во главе, помните? Думаете, они другими стали? Стоял там и Ваня Ишенко некий, сейчас начальник управления превентивной деятельности ГУНП в Одесской области. От него команда может?

Стояли десятки других мусоров-беркутов, не исключено, что и тех, которые сегодня жестко принимали ультрас», – возмущался «волонтёр».

Позже Синицын накинулся на советника начальника Нацполиции в Одесской области Руслана Форостяка, который в комментарии стал утверждать, что ультрас «принимали» именно за хулиганство.

«Мусорское трухановское недоразумение утверждает, что всех приняли за пиротехнику, хулиганство и за то, что «матч был сорван».

Конечно, оно врёт, потому что матч не был сорван, он был сыгран. Черноморец влетел Ворскле 0:1. Конечно оно врет, потому что подавляющее большинство тех, кто работал в ГУНП до Майдана и толеровал сепаров 2 мая 2014 и даже стоял с ними на баррикадах, работают и сейчас», – заявил нацик.