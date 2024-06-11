Полиция в Варшаве задержала поляков, вышедших к посольству Украины с флагом России

Михаил Рябов.  
11.06.2024 08:25
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Польша, Протесты, Россия, Украина


В Варшаве в воскресенье полиция задержала пикетчиков, вышедших к посольству Украины на акцию против участия Польши в боевых действиях и поддержки киевского режима, что грозит перерасти в Третью мировую.

Манифестанты развернули плакаты «Хватит поставлять оружие на Украину», «Это не наша война», «Поляки не должны умирать за Украину». Один из пикетчиков был с флагом России.

В Варшаве в воскресенье полиция задержала пикетчиков, вышедших к посольству Украины на акцию против...

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«Акцию проводили наши соратники. Через 15 минут после начала полиция задержала, но потом отпустила несколько человек – под предлогом того, что у них нет с собой паспортов, а в Польше объявлен «день тишины», так как проходили выборы в Европарламент. Но пикет был заранее согласован в мэрии Варшавы», – рассказал «ПолитНавигатору» Андрей Родионов, координатор движения «Русско-славянское объединение и возрождение» (РУСОВ).

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