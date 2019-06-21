21.06.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Общество, Политика, Права человека, Россия, Спецслужбы, Украина
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Полиция запретила участникам киевского марша равенства призывать к миру с Россией

Правоохранители предупредили участников КиевПрайд о недопустимости использования во время шествия символики РФ или призывов к миру с Россией, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сказал 21 июня во время совещания в Главном управлении Национальной полиции глава полиции Киева Андрей Крищенко, информирует пресс-служба МВД.

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Крищенко подчеркнул, что оперативная ситуация может меняться очень быстро, поэтому командиры на местах должны будут оперативно реагировать на любые вызовы, а также не допустить использования участниками марша запрещенной в Украине символики.

«Это очень динамичное мероприятие и обстановка может меняться очень быстро, поэтому призываю руководителей принимать решения немедленно и на местах. Особое внимание обращать на попытки пронести запрещенные предметы или вещества, которые могут испачкать людей. Кроме того, мы предупредили участников марша о недопустимости использования во время шествия национальной символики РФ или призывов к миру с нею. Это недопустимо», – сказал начальник столичной полиции.

Он предупредил, что на территорию, где будет проходить мероприятие, полиция ограничит доступ, будут установлены пропускные пункты с металлическими рамками.

«Чтобы предупредить и недопустить совершения возможных преступлений, на территорию, где будет марш, мы ограничим доступ. Будет установлено достаточное количество пропускных пунктов с металлическими рамками, чтобы создать свободный проход гражданам и представителям СМИ», — заверил Крищенко.

Напомним, что Марш равенства КиевПрайд 2019 пройдет в воскресенье, 23 июня, в Киеве.

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