Полицию Херсонской области возглавил силовик с опытом разгона майданов

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Новости Украины

Полицию в освобождённой от украинских нацистов Херсонской области возглавил бывший глава МВД Черкащины Владимир Липандин.

Об этом сообщил в своём Telegram-канале экс-депутат Верховной рады Олег Царёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он отметил, что сообщает об этом назначении только после того, как об этом написали в украинских СМИ, поскольку не хотелось подвергать опасности тех, у кого друзья и родные на Украине.

«Знаю Володю как сильного, эффективного и жесткого руководителя. Уверен, порядок в Херсонской области он наведёт. На Украине до 2014 года Владимир возглавлял Управление МВД в Черкасской области», – написал Царёв.

Он добавил, что Липандин разгонял Майдан в Черкассах так, «как не разгоняли в восточных областях Украины».

«Лично своих бойцов повёл в атаку на Майдан. Если бы руководство Украины было хоть на десять процентов такое, как Владимир, то Майдан бы задушили в зародыше. Владимир Липандин в розыске на Украине. За Херсон я теперь спокоен», – добавил экс-депутат.

Советник главы МВД Украины, курирующий скандальный сайт «Миротворец» Антон Геращенко не стал скрывать своего бешенства в отношении данного назначения.

«Оккупанты на Херсонщине начали расставлять своих сатрапов. 18 мая оставшимся в Херсоне полицейским-предателям был представлен новый начальник – Липандин Владимир Витальевич. Гражданин АР Крым, г. Феодосия. Службой безопасности Украины вышеупомянутое лицо было объявлено в розыск с 24 июня 2014 года. По оперативной информации, 18.05.2022 Липандин В.В. собрал лиц, рассматриваемых на замещение руководящих должностей управления полиции г. Херсона и территориальных подразделений Херсонской области, для обсуждения рабочих моментов, а именно штатного комплектования, и разъяснил им, что каждый из них перед назначением на должность должен пройти проверку на «Полиграфе». Украинцы должны знать эту мразь в лицо!» – бесится Геращенко на своей странице.