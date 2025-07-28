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Режим Зеленского заинтересован исключительно в продолжении войны, поскольку не имеет отношения и не видит никакой ценности ни в украинской территории, ни в её населении.

Об этом в своём видеоблоге заявил экс-депутат Верховной рады и активный в прошлом АТОшник и укро-нацист Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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