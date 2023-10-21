Полигон так полигон! Украину готовят к превращению в «большой Израиль» с палестинскими анклавами?

После начала израильской войны стали резко муссироваться слухи о том, что на украинские земли, особенно на южные, переберется большое количество беженцев из «земли обетованной». И что якобы эти территории для них уже давно и целенаправленно готовили обе послемайданные шайки – и порошенковская, и зеленковская. На конспирологических каналах речь шла о сотнях тысяч израильтян, если не о миллионах. И о том, что в качестве «экспериментальных моделей» для будущего управления этой колоссальной диаспорой давно уже взяты Днепр и Умань.

Первый, мол, является моделью ведения бизнеса с проникновением во все структуры власти и на высокие посты (Коломойский, Филатов и проч.), а вторая – организации размещения мигрантов, их адаптации в украинском социуме и создания инфраструктуры под них.

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Как известно, на днях Египет пригрозил отправлять палестинских беженцев в страны ЕС, о чем сообщила газета Financial Times. По ее сведениям, Каир недоволен требованиями Запада разместить у себя миллион беженцев из сектора Газа. Некоторые эксперты полагают, что подобный вариант с размещением палестинцев вполне возможен и в незалежной, если Европа, напуганная их поддержкой ХАМАСа, переведет стрелки на Зеленского и сделает ему «предложение, от которого тот не сможет отказаться».

Если это будет происходить параллельно с наплывом евреев, то можно представить, какой раскаленный котел получится, да еще в стране, ведущей военные действия. Решится ли на это обер-клоун, пока предсказывать сложно. Однако его пресмыкательская политика перед Западом дает немало оснований к подобным предположениям. Тем более, что уже появляются сообщения о тайных подгонках бюджетных планов к возможному массовому переселению иностранцев и резервированию средств для них.

Сейчас происходит уточнение проекта госбюджета на 2024 год, в сентябре отправленного Кабмином в Верховную раду и утвержденного ею в первом чтении. По нему больше половины средств (1,685 трлн гривен, или $46 млрд) направляется на военные расходы. А, к примеру, на всю социальную сферу (услуги, образование, культура, здравоохранение, социальное обеспечение (защита), физкультура и спорт) – всего лишь 469 млрд гривен ($12,5 млрд). Но теперь, весьма вероятно, значительная часть этой суммы будет скорректирована под нужды возможных переселенцев – при том, что большинство населения Украины нищает не по дням, а по часам. Не говоря уже о пенсионерах, число которых сокращается постоянно.

По сообщению киевского издания «Европейская правда», только за второй квартал 2023 года их количество аномально уменьшилось на 140 тыс. человек, а за прошедшие 5 лет – на 1 млн. На этом фоне властями затеяна тотальная проверка документов всех пенсионеров на предмет законности оформления полагающихся им пособий. Не исключено, что это делается с целью высвобождения средств для мигрантов, считают отдельные специалисты.

Один из них, житель Умани по имени Ростислав (имя изменено), работающий в одной из структур городской администрации, рассказал «ПолитНавигатору» следующее:

«В нашем городе и области неофициально делаются корректировки бюджетных запросов, поданных в Кабмин еще летом, для включения в закон о бюджете. В частности, вносятся изменения в разделы, посвященные соцобеспечению. Там резервируется сумма для беженцев из Израиля – из расчета на 30 тыс человек (пока!). Каждый из них должен будет получать по 20 тыс. грн. То есть уже общая сумма составляет более 600 млн, вы представляете себе? А откуда их взять, если в стране глубочайший экономический кризис, и дефицит бюджета, по признанию премьера Шмыгаля, может составить рекордные 50% от расходов? Понятное дело, снять с других статей, в частности, с социальных. Это не всегда так просто сделать, ведь там есть защищенные статьи. Вот потому, наверное, и затеваются проверочные махинации с пенсионным фондом, чтобы ограбить самых беззащитных и малоимущих путем прекращения им выплат по каким-нибудь ничтожным причинам – закорючка не там стоит и т.п.».

Здесь попутно возникает вопрос: а почему фигурирует цифра именно 30 тыс. человек? По словам Ростислава и по сообщениям местных пабликов, оказывается, приблизительно такое количество граждан Израиля УЖЕ проживает в Умани. Откуда они взялись? Возможно, что это хасиды, которые остались там после приезда в начале сентября на празднование иудейского нового года. Всего их прибыло тогда 37 тыс. (при том, что население всей Умани составляет 80 тыс).

Эти их ежегодные приезды местным жителям ничего, кроме нервного стресса не приносят, потому что хасиды ведут себя очень нагло, по-хамски и буквально зас…ают весь город, ничуть не стесняясь того, что они в гостях на чужой земле.

«Это просто ужас, когда они приезжают! – делится впечатлениями Ростислав. – С утра до ночи крутят громкую музыку, на съемных квартирах жарят своих тельцов – прямо на балконах, представляете? Орут, ржут, оскорбляют жителей, мусорят и гадят – где попало! Это просто отвратительно, как они себя ведут! Хозяевами себя считают, а нас – людьми второго сорта. И вот теперь мы должны будем еще и оплачивать их пребывание здесь? Это возмутительно! Для хасидов здесь выстроены большая гостиница и разнообразные заведения, функционируют маркеты с кошерными продуктами, есть даже собственная скорая помощь. Их кварталы – это город в городе. Повсюду – даже на центральной улице Пушкина, где много еще дореволюционных зданий, – надписи, афиши, рекламы на идише и иврите. На русском языке надписей нет, а на этих языках – пожалуйста…».

Похоже, все складывается в соответствии со словами Зеленского, пообещавшего превратить Украину в «большой Израиль». О чем он заявил еще в апреле прошлого года:

«Мы станем «большим Израилем» со своим лицом… Уверен, что вопрос безопасности у нас будет номер один в ближайшие десять лет».

Похоже, все к тому идет. Ну а украинские пенсионеры и малоимущие, требующие социальной помощи, этому плану только помеха. Тем более, если к израильтянам добавятся еще и палестинцы. В том, что Зеленский в угоду Западу способен на подобный шаг, сомневаться не приходится. Только какая уж тут безопасность, если палестинско-израильский конфликт перенесется в Незалежную?