Политолог-змагар: Путину надо вручить навальнятам медали за акцию на выборах

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Беглая либеральная российская оппозиция не отличается особыми умственными способностями, поскольку организованная ими акция «полдень против Путина» лишь помогла реальной явке на выборы.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бежавший на Украину белорусский оппозиционный политолог Игорь Тышкевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я бы на месте Путина сказал бы большое спасибо организаторам, выписал бы грамоту, может, дал бы медальку. Если речь идёт о выборах царя, ключевое – количество голосов, которые нарисуют, и реальная явка. Что такое «полдень против Путина»? Придите на избирательные участки. Что должен сказать Путин? Спасибо большое, уважаемые оппозиционеры. Поэтому медалька или грамоты», – рассуждал беглый политолог.

Ведущая возразила, что организаторы не на такое рассчитывали, на что Тышкевич ответил, что «это вопрос умственных способностей самих организаторов».

«Цель, что люди пришли, с точки зрения организаторов, достигнута. Цель Путина, с точки зрения того, чтобы люди пришли, достигнута. Цели организаторов акции и Путина – они совпадали», – подчеркнул он.

Политолога спросили, ожидал ли он какие-то массовые акции протеста.

«Нет. Реальная поддержка Путина, которую показывала социология, была около 70 процентов, может, несколько больше. Откуда такие цифры? Есть несколько наборов данных социологии, второе, есть наши исследования, которые показывали даже без идеологической накачки несколько месяцев назад такой показатель. Не буду говорить, каким образом наши партнёры-социологи это дают, но мы и наши партнёры из сил обороны Украины этим данным доверяют», – трепался Тышкевич.