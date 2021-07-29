29.07.2021, Москва, Максим Никифоров
 
Выборы, Дзен, Политика, Россия
Просмотров:

Политэксперт Олег Мазур: «Партия «Родина» может стать союзником Смольного в работе на благо Петербурга»

Политолог высказал свою точку зрения по поводу причин поддержки Бегловым кандидатов от «Родины». Быстрота...

Политолог высказал свою точку зрения по поводу причин поддержки Бегловым кандидатов от «Родины».

Быстрота роста популярности партии «Родина» среди Петербуржцев привлекает все больше внимания и интригует. Каким образом «малая» партия за небольшой срок набирает хороший рейтинг? На этот счет у политологов появилась своя версия о поддержке в «верхах». Своей позицией поделился председатель исполкома ОД «Культурная столица» и эксперт в политике Олег Мазур.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости


По его мнению, партию поддержал губернатор города Александр Беглов. Как считает эксперт, кандидаты от «Родины» занимают активную позицию, и они известны в народе. Шугалей, Буланова, Петров – эти имена сейчас постоянно на слуху.

«Для губернатора эта партия очень выгодна. Они патриоты, они провластные. Поэтому с уверенностью могу сказать, что Александр Беглов их поддерживает – такие люди в парламенте ему нужны. Повторюсь «Родина» — партия патриотов, которая поможет обновить законодательное собрание города и стать союзником Смольного в работе на благо Петербурга», – рассказал Олег Мазур на своей странице Вконтакте.



Эксперт дополнил, что инициативные и деятельные сподвижники в решении проблем города ценны для губернатора, и Беглов захочет видеть таких депутатов в Законодательном Собрании.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Июнь  
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031 

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть