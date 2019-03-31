Политэмигрант из Одессы рассказал, как Москва в 2014 году упустила Коломойского

31.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Украинский олигарх Игорь Коломойский весной 2014 года мог перейти на пророссийскую сторону. Прежде, чем занять должность главы Днепропетровской области он вел переговоры с Москвой, однако не получив там поддержки, переориентировался на сторону постмайдановской власти.

Об этом в эфире YouTube-канала «Mediametrics Live» заявил экс-депутат Одесского горсовета Игорь Димитриев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Согласитесь, очень остроумная кампания. Это не только остроумие самого Зеленского, но и гениального махинатора, шулера Коломойского. Притом, что он подонок и кровавый очень человек, задолго до майданов, жуткий подлец, но он автор очень хитрых, остроумных комбинаций. И политических, и финансовых.

Это касается и его банка «Приват», который он же и распилил с Порошенко, многократно заработав на этом вместе с ним, и остальных его проектов – в общем, он являлся одним из таких «моторов» последнего Майдана в 2013-14 годах, при том, что до начала самого Майдана он пытался найти общий язык с Москвой, то есть, присылали сюда парламентёров, нынешнего мэра Днепропетровска, Филатова, он пытался войти в Администрацию президента Российской Федерации, с кем-то там начать переговоры по поводу возможного «сноса» Януковича или ограничения его срока, не выпускать его на второй. Но не смог найти, получить здесь поддержки и тогда стал ориентироваться на противоположную сторону, которая уже заходила массово, с активистами, всякими «деятелями демократического антикоррупционного фронта», – рассказал Игорь Димитриев.