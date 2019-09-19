Политэмигрант объяснила, почему Путин не должен встречать вернувшихся по обмену

19.09.2019, Киев, Ольга Козаченко

Россия не воюет с Украиной, а потому было бы неуместно, если бы прибывших в Москву по обмену задержанными лицами людей встречали представители официальных российских структур.

Такое мнение на своей фейсбук-странице высказывает председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.

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«Россия – не Украина, в хорошем смысле. Вторую неделю блогеры и украинские СМИ смакуют сравнение приема возвращенных заключенных в России и на Украине. Ах, посмотрите, их встречал у трапа Зеленский, а где же Путин? Ах, посмотрите, украинским морякам и освобожденным политзаключенным выплатили по 100 тысяч гривен! А сколько богатая Россия заплатила своим? Ах, посмотрите, сколько пресс-конференций и интервью раздают освобожденные пленники на Украине! А кто, кроме Вышинского, дает пресс-конференции в России?», – пишет Шеслер.

По ее мнению, таким приемом Украина пытается выдать обмен за эпизод «российско-украинской войны».

«А что должна праздновать Россия, если она не воюет с Украиной? Как выглядел бы какой- то официальный представитель российских властей, который с пафосом начал говорить: «Вы – герои, выстоявшие в борьбе с неприятелем!» С каким неприятелем – с Украиной? И очень важный факт – более половины освобожденных Украиной – украинские граждане! Совершенно справедливо российская власть позиционирует их освобождение – как акт гуманности со стороны России. Ну, не стала же Украина требовать на обмен кого-нибудь из арестованных на Сахарова россиян, зачем они ей сдались. А Россия включила в списки украинцев из Одессы и Донецка, людей, которые не имеют отношения к России», – подчеркивает автор.

Также она рассматривает обмен как определенный успех российских силовиков, поскольку в список попали люди, явно принесшие немало пользы российским спецслужбам.

«Но в списках же, переданных Украине, нет ни одного человека, которого по значимости можно было бы поставить рядом с Ежовым или Васьковским. Кроме моряков, втянутых в военную авантюру преступными действиями Порошенко, в списке – шушера, безголовые отморозки, возмечтавшие о лаврах борцов с российскими оккупантами», – считает глава Союза политэмигрантов и заключенных Украины.

Она убеждена, что каждый освобожденный, оказавшийся в России должен трезво и адекватно оценить свое будущее.

«Пока, вроде, для украинцев дела складываются неплохо. Людям предоставлен кров, выданы какие-то средства на обживание. Для них будет решена самая болезненная проблема, которая особенно трудно решается для политэмигрантов и ополченцев – проблема с легализацией, получением документов, статуса убежища и т.д. А дальше все будет у них в руках», – пишет Шеслер.

«Россия бывает жесткой и несправедливой. Но она – мать», – резюмирует автор.