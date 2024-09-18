Политическая часть переговоров уже согласована – Арестович

Анатолий Лапин.  
18.09.2024 12:53
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Вторжение Украины в Курскую область спутало карты представителям Запада и России, которые договаривались о завершении конфликта.

Об этом в эфире видеоблога Василия Голованова заявил внесенный Россией в список экстремистов и террористов экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Вторжение Украины в Курскую область спутало карты представителям Запада и России, которые договаривались о...

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По словам Арестовича, якобы политическая часть таких будущих переговоров уже согласована.

«Есть четкое намерение таки этот раунд переговоров провести. Более того, идет подготовка вовсю, и всякие таксисты говорят, что политическая часть уже согласована, осталась техническая часть – настолько все там пошло уже достаточно быстро и успешно. Как раз недовольство проявляют те, кто это все согласовывал, а потом Курская операция попутала им карты, и они страшно бесятся», – заявил Арестович.

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