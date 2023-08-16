«Политическая чуйка» Эрдогана уберегла Турцию от войны с Россией – эксперт

Поскольку Турция является единственной силой, реально способной соперничать с Россией на Чёрном море, Запад всячески склоняет Анкару к началу прямой конфронтации с РФ.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный эксперт Александр Артамонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Артамонов рассказал, что только турецкий флот способен потягаться с Россией на Чёрном море – Румыния, Болгария и Украина не имеют достаточных для этого сил и средств.

«И получается, что им [Западу] надо неким образом убедить Эрдогана столкнуться с русскими. У него, Эрдогана, несмотря на все неоосманские тенденции, в голове присутствует Кемаль Ататюрк, который завещал ему из глубины веков строить добрососедские отношения с Россией.

И, несмотря на определённые проблемы с образованием, Эрдоган обладает хорошим политическим чутьём, и на прямую конфронтацию с Россией, по крайней мере, пока идти не хочет. Он не верит в сценарий, что мы развалимся, не оправдываются такие ожидания, а потому – лучше дружить и общаться», – сказал эксперт.