«Политическая и церковная ситуация в Белоруссии повторяет Украину до мелочей»

16.08.2020, Москва, Михаил Рябов

Как бы ни отрицали провластные белорусские эксперты, но нынешняя политическая и церковная ситуация в Минске практически до мелочей напоминает Украину. Об этом в интервью «ПолитНавигатору» рассказал эксперт Института стран СНГ Кирилл Фролов.

Почему Лукашенко довел ситуацию в Белоруссии до Майдана, несмотря на все предостережения о том, что он повторяет ошибки Януковича?

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Мы уже много лет назад говорили об одном очевидном факте, что единственная форма существования украинского и белорусского отдельных государств – это русофобия, основанная на том, что «мы – не русские, якобы».

Потому что, если мы один народ, то зачем нам два-три государства, две-три бюрократии и так далее? Надо воссоединяться, как ГДР и ФРГ.

Но создавалась такая же, как при Януковиче, мягкая белорусизация, стали создаваться конструкции отдельной нации, идеологом которой стал официальный мифотворец белорусской государственности и белорусской нации Иван Марзалюк. Он повторяет все самые худшие мифы, не брезгует никакими фальсификациями.

Один из мифов – якобы, Ленин и Троцкий хотели разделить «вильну Беларусь» между СССР и Польшей, хотя, как мы знаем, Тухачевский хотел брать Варшаву вообще-то. И большевики создали БССР с центром в Смоленске для того, чтобы расколоть именно русский народ. И большевики придумали так называемую белорусскую мову, совершенно не похожую на те западнорусские диалекты, на которых говорили в белорусских сёлах.

Что касается других параллелей с Украиной. Константинопольский Патриархат вторгся на каноническую территорию Русской Церкви еще в 1924 году, когда отторг западнорусские епархии – Волынь и Западную Белоруссию. Так что томос 2018 года – это уже повторение истории.

А приближенные к белорусской власти эксперты обычно в ответ отмахивались – не надо на происходящее в Минске мерять по украинским лекалам, «у нас другое»!

И в политике история повторяется до мелочей. Возьмём свежие заявления господина Макея, который, видимо, надеется оказаться в кресле президента вместо Лукашенко. «Мы готовы к переговорам с западными партнёрами» – которые требуют повторных президентских выборов! То есть, практически готов на эту рокировку.

И, обратите внимание на заявление минского ксендза, который сообщил в социальных сетях домашний адрес главы минского ОМОНа, тем самым обрёк его на расправу. Это шеф и главный католик Белоруссии Тадеуш Кондрусевич. Давайте вспомним, кто это – в 90-х он представлял Ватикан в Москве и он был покровителем всей огромной сети католической медиа-империи, буквально «мочившей» российско-белорусский союз тогда ещё только созданный.

Получается, что на Украине боевиков Евромайдана и АТО окормляют униаты, а в Минске за неимением греко-католиков Ватикан действует открыто?

В чём ещё сходство с Януковичем белорусской власти? Лукашенко хоть бы прочитал, что пишет о нём тот же самый Кондрусевич. А он же отдал Кондрусевичу всё, он так надеялся, что Ватикан легитимирует его в его многовекторной политике. А Ватикан занимался тем же, чем занимался веками в Малороссии – создавал украинцев, змагаров, и видел Речь Посполитую до Смоленска.

Сейчас угроза того, что в Белоруссии будет повторяться церковный украинский сценарий?

Именно этот сценарий был ясно указан в решении Константинопольского Патриархата еще в октябре 2018 года, когда они отменили решение Патриарха Дионисия от 1686 года о воссоединении Киевской малороссийской митрополии с Московским Патриархатом.

Напомню, что это решение 1686 года было абсолютно каноническим, когда Константинополь установил Московское Патриаршество, он сазу определил его пограничную территорию – всю Россию – Великую, Малую и Белую, и термин Патриарх Великой, Малой и Белой России предоставил Патриарху Никону. Потому эта территория – Малороссии, Белоруссии, с самого начала принадлежит Московскому патриаршему престолу, изначально и исконно.

Так вот, когда Константинопольский Патриарх Варфоломей отменил это каноническое решение, которое не имеет обратной силы, вспомним, что тогдашняя Киевская и малороссийская митрополия включала Малороссию, Белоруссию, Смоленскую и Брянскую области. Кстати, территория Крыма и Новороссии в эту территорию не входили, они были освоены Московским Патриархатом в XVIII веке, вспомним создание Славянской и Азовской епархии, это были первые епархии в Новороссии, и к Киеву не имели никакого отношения.

Так вот, тогда в октябре 2018 года Константинополь уже заявил о претензии на Белоруссию. Поэтому то, что уже заявил Епифаний Думенко, что «Беларусь получит томос такой же, как и мы», – он говорил со знанием дела, и имеет прямое поручение сказать это от своего шефа Патриарха Варфоломея.

Более того, варфоломеевский англоязычный сайт, который контролирует посол США в Греции, он один из творцов ПЦУ, заявил, что это будет не автокефалия, а автономия Белорусской Церкви Константинопольского Патриархата.

Ключевым игроком на религиозном фронте Белоруссии является пан Макей, которого готовят на замену Лукашенко.

Один из активистов нынешнего пропольского восстания в Минске, майдана, запрещённый в служении за клевету на Патриарха Кирилла, при этом преподающий в Минской духовной семинарии протоиерей Александр Шрамко год назад ездил на конференцию ПЦУ в Чернигов.

В Белорусском экзархате много сторонников разрыва с Русской Церковью?

Тут опять повторяется история с УПЦ один в один. Мы прекрасно помним, что перед томосом в лоне УПЦ была создана группа митрополита Драбинко, которая в первую очередь полностью захватила информационно-административные рычаги. Драбинко занимался кадрами, а Георгий Коваленко занимался информацией и блогами. Группа была небольшая, но эта группа заняла ключевые посты, и стареющий митрополит Владимир находился всё больше и больше под их влиянием. Именно они его рукой подписали осенью 2013 года обращение в поддержку евроинтеграции.

В Белоруссии подобная группа очень небольшая. Это молодые люди. Все как один поддержали нынешнее восстание в пользу новой Речи Посполитой, а перед этим зачистили несогласных миссионеров.

Есть ли в Белоруссии географический раскол по церковной линии?

Нет, например, Гродно, где в епархии значительная часть группы сторонников автокефалистов, – обычный русский город. В Белоруссии нет своей Галиции – специфического русофобского униатского региона. Великий митрополит Семашко ликвидировал Брестскую унию, и вся Белоруссия – она русская.

Но, по аналогии с Малороссией, сценарий «Украинской поместной церкви» и Белорусской – это сценарий униатский, прописанный еще Андреем Шептицким, что «новая Украинская церковь» будет униатской, но для дезориентировки православных мы сразу об этом не скажем, а купим восточных патриархов. То же самое будет и здесь.

На что рассчитывают автокефалисты? Вероятнее всего, в прямом смысле успеха польского восстания не будет, но будет реализовываться сценарий переворота во главе Макеем, который уже заявил, что готов переговорить с западными партнёрами. Они, видимо, надеются, что Макей будет реализовывать украинский сценарий.

И с Лукашенко, и с Януковичем есть вполне меркантильное объяснение дрейфа на Запад – зачем им становиться провинцией России, когда можно оставаться «первым парнем на деревне»?

Я хочу вспомнить разговор с одним из ведущих политологов Киева. У него дома он мне честно сказал: «Я все читал, знаю, что украинство – ересь и гроша ломаного не стоит, а все мы русские». Но в Москве я не попаду даже в тридцатку политологов, а здесь – я ведущий эксперт независимого государства, и каждое утро мне звонят из администрации президента». Такая же логика у многих провластных экспертов в Минске.

Как это лечить? Белорусским лицам, в большинстве своём амбициозным, надо предлагать не только кнут, но и пряник. Ваше будущее, реализация, будет в единой, воссоединенной Руси. Вы не будете настоящими учеными при Польше на фальсификациях.

Вспомним, как Патриарх Никон привёз двести белорусских архитекторов и резчиков из православного братства. Именно они стали создателями русского национального архитектурного стиля, московского барокко.

И, если уж мы говорим о воссоединении, то, безусловно, столица России должна быть в Москве, потому что это Третий Рим, Москва как преемница Царьграда.

Что касается других органов власти, то, безусловно, допустим, Совет Федерации может переехать в Минск, какие-то другие ведомства, институты русского управления – в ключевые центры, например, в Севастополь, Владивосток, Калининград.

А Госдуме после воссоединения Киева с Россией можно заседать в Киеве.