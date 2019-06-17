Политическая «нейтральность» Зеленского выгодна исключительно нацистам

17.06.2019, Киев, Игорь Петров

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет о своей политической нейтральности, но в условиях украинского беззакония – это означает фактическую поддержку праворадикальных сил.

Об этом в эфире Delyagin TV заявил директор НКО «Институт проблем глобализации» Михаил Делягин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Происходит грубейшее нарушение общественного порядка, (Зеленский говорит) – а я нейтральный. Простите президент – гарант Конституции, гарант законности.

Если происходит нарушение законности, а президент говорит «я нейтрален», то это не называется «нейтральность», – это называется поощрение преступной деятельности.

Заявив о своем нейтралитете Зеленский объявил, что он поощряет преступную деятельность, причем не абы какую (борьба за права на Украине тоже преступна), он поощряет преступную деятельность фашистов», – отметил Делягин.

Отказ от коммуникации с Донбассом означает, что Зеленский поддерживает вооруженный конфликт.

«С чего начал Зеленский свою избирательную кампанию? С того, что он заявил – я не буду разговаривать с представителями Донецка и Луганска.

Если ты не будешь разговаривать с представительной Донецка и Луганска, это значит что ты их будешь убивать – других способов коммуникации не существует, если вы образуете единый хозяйственный организм. Есть два способа коммуникации: или разговаривать и убивать», – заключил Эксперт.