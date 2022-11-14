Политическая несознательность крымчан помогает Киеву клепать фейки

Тема Северо-Крымского канала ожидаемо вернулась в информационную повестку после отхода российских войск из Херсона. Американским ракетам в руках украинских военных доступны как шлюзы Каховского гидроузла, так и насосная станция в Таврийске, которая перекачивает воду из Днепра в русло канала, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Угрозу водоснабжению Крыма в эфире «Россия 24» прокомментировал спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов.

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«С точки зрения реальной ситуации мы в Крыму независимы от воды Северо-Крымского канала, восемь лет прожили без неё, проделали колоссальную работу, – заверил он. – Действует программа по обеспечению водой Крыма, рассчитанная до 2024 года, её никто не отменял. По этой программе сделано очень много, мы подключили подземные источники, переподключили Симферополь на эти источники, пережили засуху. В этом смысле у нас все более-менее стабильно, запас водохранилищ в Крыму, а они практически все полные, позволяет обеспечить водой население на 2 года. Достаточно надёжная ситуация».

Северо-Крымский канал, по словам спикера, нужен как источник развития Северного Крыма, и, прежде всего, восстановления рисоводства и промышленного потенциала. По Северо-Крымскому каналу вода поступает в кислотонакопитель химического завода «Титан», и без этой воды может повториться экологическая катастрофа 2018 года, когда выпарившийся кислотный осадок разнесло по всей округе, покрывая ржавчиной все металлические детали и уставляя удушливый запах.

Надо сказать, что все 8 лет до этого Константинов убеждал в непотребности и даже опасности канала для Крыма. Якобы украинские нацисты могут отравить воды Днепра, и эта отрава попадет на полуостров.

И чудо – крымского спикера услышали враги с другой стороны фронта и сделали спам-рассылку об отравлении трупным ядом в Крыму семерых человек.

Фейковое сообщение гласило, что яд попал в Северо-Крымский канал через стоки из мест массового захоронения в поселке Чернянка Херсонской области. Для придания веса, подметные новости распространялись под видом сообщения ТАСС и со ссылкой на главк МЧС в Крыму. О том, что в водопроводную сеть вода попадает после очистки на сооружениях водоканала, где подвергается анализу на химические и бактериологические показатели, авторы фейков не знают, да и к чему им волноваться за правдоподобность – паника и страх рождается в головах, не обремененных критическим мышлением.

Одновременно из Киева распространяют ролик с набережной Ялты, где гуляющие согреваются, приплясывая под песни Верки Сердючки. Это вполне обычная картина для курорта, где не слишком подкованные идеологически уличные музыканты могут исполнять и «Океан Эльзы», и репертуар других артистов, ранее поддерживавших АТО, а теперь проклинающих Россию с экранов украинского ТВ.

Более того, на набережной Ялты все время с 2014 года беспрепятственно выступал бандурист в костюме казака-запорожца – в отличие от Киева, на полуострове было принято всячески демонстрировать толерантность к самостийному лубку.

Теперь же такое положение вещей используется украинской пропагандой как свидетельство «готовности Крыма к возвращению в Неньку». Причем, похоже, что главным адресатом является не столько украинская публика (ей более-менее известно о настроениях крымчан), а Запад, не признававший референдум на полуострове и подталкивающий ВСУ к оккупации российского полуострова.