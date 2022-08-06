Политическая проститутка Максакова: «Певцов – супер крыса»

06.08.2022  23:16 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
Просмотров: 841
 
Дзен, Культура, Проституция, Украина
Новости Украины

Актёр Дмитрий Певцов поддержал спецоперацию на Украине, чтобы получить преимущества, которые позволят зачистить конкурентов и привести в артистический цех своих бездарных протеже.

С такими обвинениями в эфире украинского телеканала «Дом» выступила сбежавшая на Украину экс-депутат Госдумы оперная певица Мария Максакова, которая сегодня обслуживает нацистский режим в Киеве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Актёр Дмитрий Певцов поддержал спецоперацию на Украине, чтобы получить преимущества, которые позволят зачистить конкурентов...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Был какой-то себе артист Певцов, такой себе романтичный юноша. Сказать, что аж там какой-то гений актёрского мастерства – то это будет не просто преувеличение.

Ну, он же перевоплотился, он как рупор режима, который теперь уже действует, как супер крыса, выведенная в бочке, которая сейчас начинает уничтожать своих коллег по цеху, более успешных и более талантливых.

У них сейчас началась такая стадия – списки набирают. Это всё идет к тому, что это будут чистки и репрессии.

Вот тут у меня нет никаких сомнений, что они идут к тому, чтобы бездарное большинство в этом артистическом цеху подавило даже те небольшие ростки талантов, которые там были», – рассказывала Максакова.

О «черных списках», репрессиях и физическом устранении всех несогласных с нацистами на Украине Максакова, естественно, умалчивает – она сама бы давно могла попасть под расправу как бывший член «Единой России», но в Киеве её используют, пока певица поливает грязью свою бывшую Родину.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть