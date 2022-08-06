Политическая проститутка Максакова: «Певцов – супер крыса»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Актёр Дмитрий Певцов поддержал спецоперацию на Украине, чтобы получить преимущества, которые позволят зачистить конкурентов и привести в артистический цех своих бездарных протеже.

С такими обвинениями в эфире украинского телеканала «Дом» выступила сбежавшая на Украину экс-депутат Госдумы оперная певица Мария Максакова, которая сегодня обслуживает нацистский режим в Киеве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Был какой-то себе артист Певцов, такой себе романтичный юноша. Сказать, что аж там какой-то гений актёрского мастерства – то это будет не просто преувеличение. Ну, он же перевоплотился, он как рупор режима, который теперь уже действует, как супер крыса, выведенная в бочке, которая сейчас начинает уничтожать своих коллег по цеху, более успешных и более талантливых. У них сейчас началась такая стадия – списки набирают. Это всё идет к тому, что это будут чистки и репрессии. Вот тут у меня нет никаких сомнений, что они идут к тому, чтобы бездарное большинство в этом артистическом цеху подавило даже те небольшие ростки талантов, которые там были», – рассказывала Максакова.

О «черных списках», репрессиях и физическом устранении всех несогласных с нацистами на Украине Максакова, естественно, умалчивает – она сама бы давно могла попасть под расправу как бывший член «Единой России», но в Киеве её используют, пока певица поливает грязью свою бывшую Родину.