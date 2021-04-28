Политическая самостоятельность России стала угрозой для коллективного Запада

28.04.2021, Москва, Олег Кравцов

Россия должна не возмущаться двойными стандартами Запада, а констатировать свое право на собственные нормы и стандарты.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Комсомольская правда».

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Отмечается, что Запад проглотил внесудебное уничтожение трех оппозиционных каналов на Украине, но при этом попрекает Россию якобы отсутствием свободы слова, что вызывает недоумение в РФ.

«Россия – политический «иноходец» в западноцентричном мире, все время норовит бежать по-своему и отбивается от табуна. Поэтому ее осуждают за то, что другим, знающим свое место в стаде, прощают. Враждебность Запада по отношению к России – цена ее политической самостоятельности и, одновременно, признание того, что мы для него – угроза.

Слова «противник» и даже «враг» в нашу сторону уже сказаны. Так почему мы должны возмущаться «двойными стандартами» Запада? Иначе нас западные «партнеры» воспринимать не будут. Может, просто стоит принять: у них – одни стандарты, у нас – другие. Тогда и оценочная шизофрения «двойных стандартов» пропадет», – считает автор.

При этом он обращает внимание на ошибки, допущенные Россией в недалеком прошлом.

«Надо признать, что мы сами в конце «перестройки» и в «святые» 90-е понеслись со всех ног к «универсальным ценностям». Самозабвенно топча мораль и нравственность, созданные нашими предками, спешили примерить на себя платье «цивилизованного мира».

То ли размера подходящего для нас не нашлось, то ли при близком рассмотрении это платье обернулось лохмотьями? Ведь стержень «универсальной морали и нравственности», как полагало большинство у нас – в христианских ценностях, которые сохранились в странах Запада и которые у нас деформировали коммунисты, сделав мораль категорией классовой.

Хотя, ради справедливости, «Моральный кодекс строителя коммунизма» – это был, выражаясь по-нынешнему, атеистический ремейк Десяти заповедей. А вот куда дрейфовал от них продвинутый Запад в своих гедонистических и гендерных исканиях, объяснять не надо. И у нас разделять его «новую мораль» охотников немного», – отмечается в статье.

«Просто констатируем: по морально-нравственным категориям между Россией и коллективным Западом никакого единства уже нет. А значит, нет и «единых стандартов», есть – разные. Но нет единства, а значит и общих стандартов, и по социально-политическим вопросам», – резюмирует газета.