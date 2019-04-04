Политическая жизнь Порошенко подошла к концу

04.04.2019, Киев, Максим Карпенко

Действующий президент Украины Петр Порошенко предал всех своих бывших партнеров и лишился шанса победить как на президентских, так и на парламентских выборах.

Об этом в эфире YouTube-канала «Skrypin» заявил беглый депутат Верховной рады Александр Онищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Бывший парламентарий, который ранее признал, что занимался скупкой голосов в парламенте по поручению Порошенко, предрекает конец политической карьеры действующего главы украинского государства.

«В сегодняшней ситуации я вообще не вижу, что у Порошенко какое-то есть будущее. Он проиграет второй тур, и его судьба на этом решена. Дальше идут парламентские выборы – нет ни одной партии, которая будет с ним союзниками. Учитывая, что за время своей политической деятельности, за последние пять лет он обманул всех своих партнеров. Со всеми, с кем он о чем-то договаривался, и с кем у него были какие-то политические договоренности, тот же Яценюк, «Народный фронт», который с ним был в коалиции, он их всех обманул и всех их сбивал. Того же Яценюка сбил с премьер-министра”, – сказал политик.

“Своей жадностью и алчностью – завоевать все, поставить своих силовиков, своего премьер-министра, чтобы наживаться и грабить страну… Он не замечал того, о чем он договаривался со своими политическими партнерами. Сегодня он остался с тем, с чем есть, он проиграет выборы, я думаю, в два-три раза.

А на парламентских, если он не убежит из страны, а я сомневаюсь, что он останется и будет продолжать политическую карьеру дальше, если вы посмотрите все партии, которые придут на парламентские, — это все враги Порошенко… Когда парламент объединится и объединятся все эти партии, это все враги Порошенко, я не вижу никакой у него политической перспективы. Для него политическая жизнь закончилась», – заявил Онищенко.