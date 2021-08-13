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13.08.2021, Триполи, Иван Добровольский
 
Африка, Дзен, Диверсии, Ливия, Общество, Политика, Россия, Скандал, США
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Политические амбиции Каддафи-младшего угрожают планам США по Ливии

Политолог Владимир Карасев прокомментировал ситуацию с сыном убитого ливийского лидера Сейфом аль-Исламом Каддафи. Также...

Политолог Владимир Карасев прокомментировал ситуацию с сыном убитого ливийского лидера Сейфом аль-Исламом Каддафи. Также он объяснил, какое отношение к происходящим в Ливии событиям имеют США.

Ранее Каддафи-младший дал интервью американской газете New York Times, в которой рассказал, что собирается возобновить политическую карьеру, а также раскритиковал руководителей Триполи, которые привели страну к упадку.

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По мнению политолога Карасева, военная прокуратура выдала ордер на арест Сейфа из-за попытки США в очередной раз реализовать свои планы в североафриканской стране.

«Тут все предельно просто: американцы снова пытаются строить свою демократию. Строили в Ираке – сейчас оттуда уходят. Не получилось. В Ливии в 2011 году американская “демократия” началась с жестокого убийства легитимного лидера страны Муаммара Каддафи», – уверен эксперт.

Карасев отметил, что в данном случае не обошлось без традиционного фейка о «русском следе». По версии американцев, Сейф аль-Ислам Каддафи контактировал с россиянами:

«По версии байденовской администрации, он сотрудничал с русскими. Могли бы назвать его генералом “ЧВК Вагнера”, получившим русское гражданство. Не докрутили, мне кажется».



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