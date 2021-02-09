Политические диверсии навальнистов разваливают системную оппозицию в пользу «Единой России»

09.02.2021, Москва, Елена Острякова

Акции в поддержку оппозиционного блогера Алексея Навального выявили еще один российский регион, где организация КПРФ фрондирует в отношении своего ЦК.

Как известно, лидер КПРФ решительно осудил навальнистов, связав их протесты с попыткой Запада устроить в России цветную революцию.

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Первым, причем дважды, поставил по сомнение мнение лидера член ЦК КПРФ из Иркутска Сергей Левченко. Он допустил, что протесты Навального оправданы и их можно поддержать. Левченко считается возможным приемником Зюганова.

Сегодня выяснилось, что два депутата-коммуниста Саратовской облдумы посещали акции в поддержку Навального. К одному из них Николаю Бондаренко с утра пришли правоохранители, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Надо для начала объяснить, что это за фрукт. В Саратове есть местный депутат-пранкер. Он приходит на заседания думы, включает камеру, орёт, провоцирует драки. И на этом собирает сотни тысяч просмотров в YouTube. Ну, всеми силами тащит в нашу жизнь украинскую политику.

Бондаренко – это хулиган, гопник и верный последователь Джигурды. Ловит хайп на любом поводе. Теперь он поддерживает Навального. Бондаренко пришёл на несогласованную акцию «берлинского пациента». Будоражил народ. Собирал контент для нового ролика», – написал в своем телеграм-канале журналист Роман Голованов.

Скандал разгорелся не только в Саратове, где у депутатов оказались заготовлены майки «Я/мы Бондаренко», в которых они и заявились на заседание облдумы.

Московская организация оперативно выставила под администрацией пикет под видом встречи с избирателями депутата Госдумы РФ Валерия Рашкина. Это еще один претендент на место Зюганова, ранее в эфире либеральной радиостанции «Эхо Москвы» поддержавший протесты навальнистов.

«Долго власть к этому готовилась. Выискивали различные способы заставить Николая замолчать. Что стало последней каплей? Растяжка “Нет политическим репрессиям!” в Думе?! Или протестная акция, на которой Николай присутствовал как сторонний наблюдатель — следил за действиями полицейских и помогал задержанным?!», – заявила соратница Рашкина, депутат Госдумы Ольга Алимова.

Показательно, что под роликами Рашкина в интернете тут же стали появляться комментарии с критикой Зюганова. Видимо понимая настроения в партии, лидер КПРФ был вынужден выступить в поддержку Бондаренко, помянув при этом и арестованного сына Левченко и всячески подчеркивая, что осуждает репрессии исключительно против патриотически настроенных политиков.

Однако такая позиция вызвала критику с другого фланга – от новых союзников КПРФ из Левого фронта. Лидер этой организации Сергей Удальцов потребовал немедленно исключить Николая Бондаренко из рядов КПРФ за участие в акции «прозападных либералов».

Пока в Москве кипели страсти, в Саратове прошло заседание суда, который присудил Бондаренко максимально возможный штраф – 20 тыс руб. Это решение он расценил как давление «не только против коммунистов, но и против всех тех, кто критикует власть».

Параллельно продолжались скандалы на либеральном фланге после статьи основателя партии «Яблоко» Григория Явлинского с осуждением Навального и протестов. После этого молодежные организации партии в Новосибирске и Санкт-Петербурге потребовали исключить отца-основателя.

Председатель «Яблока» Николай Рыбаков признался в эфире «Эха Москвы», что ему в интернете устроили настоящую травлю.

«Если прекрасная Россия будущего представляет из себя то, что происходит последние 24 часа в социальных сетях — то это страшно. Явлинского чуть ли не убить предлагают. И такой уровень ненависти и злобы ранее я встречал только от кремлевских ботов», – утверждает Рыбаков.

Впрочем ведущие либеральной радиостанции вели себя не особо толерантно, постоянно перебивая и высмеивая политика.

«Не может человек назвать себя либералом, если он не допускает возможности для другого человека право высказываться», – отбивался Рыбаков.

76% слушателей «Эха» проголосовали в ходе телефонного опроса за изгнание Явлинского.

«Яблоко» без Явлинского обречено», – считает политолог Алексей Чеснаков.

Раскол старейшей либеральной партии России накануне думских выборов сведет ее и так невысокие результаты (2%) к нулю.

«А Навальному все-таки удалось сделать главное – расколоть оппозицию. Это достаточно удачное стечение обстоятельств для АП по нестабильным в части выборов регионам, там, где могут быть сюрпризы», – прокомментировал ситуацию главред «ФедералПресс» Андрей Гусий.