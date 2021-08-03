Политические игры вокруг Хиросимы и Нагасаки. Как жертвы ядерных бомбардировок США стали чужой разменной монетой

03.08.2021, Москва, Андрей Соколов

Приближается очередная годовщина ядерных бомбардировок Японии. В 1945 году ядерное оружие впервые было использовано против людей: 6 августа бомбу взорвали над городом Хиросима на острове Хонсю. По разным сведениям, от 90 до 145 тысяч человек или погибли на месте, или умерли от лучевой болезни, ран, ожогов.

9 августа трагедия повторилась над городом Нагасаки, что на острове Кюсю. Благодаря более сложному рельефу, на сей раз погибло поменьше людей. «Всего-то» от 40 до 80 тысяч. Необходимость самой бомбардировки до сих пор вызывает споры. К августу 1945 года Япония была парализована серией поражений на море и в воздухе. Судоходство практически остановилось, что для островного государства было приговором, а города лежали в руинах после обычных, неядерных бомбардировок.

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Однако сама бомбежка стала лишь началом долгого сложного явления. Вокруг наследия Хиросимы и Нагасаки начались – и по сию пору не закончились сложные политические игры, цель которых – перевести фокус внимания на что угодно, кроме реальных виновников этого преступления.

Послевоенная Япония оказалась перед сложным фактом. С одной стороны, по минимуму 130 тысяч человек (из которых абсолютное большинство – мирные жители, ни в какой агрессии не участвовавшие и близко) просто испарилось, а люди продолжали многие годы умирать от радиационного отравления. С другой – США после войны воленс-ноленс стали ключевым союзником азиатской империи – попробуй не полюби.

Между тем, сформировалось сообщество людей, пострадавших от ядерного удара. Это так называемые хибакуся, что, собственно, и переводится как «пострадавшие от бомбы». Это люди, пережившие бомбардировку, либо рожденные женщинами, попавшими под бомбежку и т.д. Всего японское правительство признало таковыми 650 тысяч человек.

Положение японских «чернобыльцев» двойственное. С одной стороны, им выплачиваются деньги, медицинское обслуживание для них бесплатное. Однако хибакуся часто сталкиваются с предубеждением. Зачастую их старались не брать на работу, не вступать с ними в брак и даже в близкие отношения. Увы, невежественная толпа – всегда невежественная толпа: многие полагают, что хибакуся передают радиацию по наследству, могут заразить ею или что от них обязательно родятся дети с тяжелыми физическими пороками.

Тем не менее, льготы, положенные жертвам бомбежек, существенны, а государство по традиции не стремится одарять ими даже тех людей, которые явно подходят под определение пострадавших. Так, лишь недавно были признаны и отнесены к хибакуся люди, попавшие под «черные дожди».

Это не просто метафора – «черные дожди» действительно имели такой цвет после того, как в атмосферу попало огромное количество пепла и копоти. Кроме очевидного всем жуткого цвета, эти дожди несли радиоактивные частицы. Причем специфика этих осадков была такова, что они выпадали и за пределами зоны, официально признанной пораженной. Ситуацию усугубляли американские оккупационные власти. В 1945 году бомбы считались жутким, но «чистым» оружием, и довольно долгое время американца предлагали пострадавшим исходить из того, что это «всего лишь» просто очень мощный фугас. К тому же, за ситуацией внимательно следили из СССР, и американские ученые не были настроены на обнародование информации о реальном действии бомбы.

Недавно 84 жителя пораженных зон выиграли судебное дело в Высоком суде Хиросимы и получили право на получение статуса хибакуся. Интересно, что поначалу правительство планировало обжаловать это решение. Однако 27 июля премьер-министр Ёсихидэ Суга объявил об отказе от апелляции, поскольку большинство новых хибакуся уже находятся в преклонном возрасте.

Между тем, есть серьезные основания полагать, что в действительности правительством движут не гуманистические соображения. В сентябре 2021 года в Японии ожидаются парламентские выборы. И существует серьезная вероятность того, что правящая партия может их не выиграть. Господин Суга возглавляет «Дзиминто» – Либерально-Демократическую партию Японии. Ее рейтинг в настоящий момент находится на уровне примерно 30%. Крохоборство над небольшими материальными компенсациями и медицинским обслуживанием выглядело совсем уж неприлично в преддверии голосования. Так что власти предпочли на сей раз пойти навстречу пострадавшим. В конце концов, человечность человечностью, а политические технологии остаются собой через века.

Казалось бы, проблему хибакуся можно было бы решить, взыскав компенсацию за погубленные и изуродованные жизни с непосредственных виновников трагедии – Соединенных Штатов. Тем более, что признание государствами преступлений прошлого сегодня входит в тенденцию (европейские страны постепенно начинают каяться за колониальное прошлое перед населением Африки, те же Штаты неожиданно признали геноцид армян турками). Но Япония так и не добилась ни компенсаций, ни даже извинений от США. Так проблемы пострадавших от ядерных бомбежек и их поддержка оставлены на откуп местным чиновникам, а сами хибакуся по сей день становятся жертвами предубеждений и политических манипуляций.