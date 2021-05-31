Политические лидеры сербов Черногории отказали в поддержке премьеру после предательства

31.05.2021, Подгорица, Алексей Топоров

Один из лидеров сербского Демократического Фронта Черногории Андрия Мандич заявил, что премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич, не подписав Основное соглашение с Сербской православной церковью (СПЦ), потерял доверие их партии.

Об этом Мандич сообщил телеканалу A1, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Мандич предложил Кривокапичу попросить прощения у сербского патриарха Порфирия и митрополита Черногорского Иоанникия за то, что подписание Основного соглашения было сорвано по его вине, и как можно скорее поехать в Белград, чтобы сделать это. Он заявил, что Кривокапич не оправдал ожиданий околоцерковных кругов, которые предложили его в качестве лидера коалиции «За будущее Черногории», а также граждан, проголосовавших за смену правительства на парламентских выборах 30 августа прошлого года.

Андрия Мандич

Мандич утверждает, что Основное соглашение между правительством Черногории и Сербской православной церковью было согласовано в начале апреля, и считает, что Кривокапич, отказавшись его подписать, «устроил серьезный скандал». Он подчеркнул, что не подписание соглашения продолжает дискриминационное отношение к Сербской Православной Церкви, поскольку это единственная религиозная община страны, у которой нет такого документа, хотя при этом она – самая большая религиозная община в Черногории.

Один из лидеров Демократического Фронта сказал, что обсудит следующие шаги их партии в рамках альянса «За будущее Черногории» с партнерами, с которыми его партия составляет парламентское большинство.

Таким образом, победившая националистов Мило Джукановича на прошлых парламентских выборах коалиция патриотов и прозападных либералов дала трещину из-за желания правительства выслужиться перед Западом в ущерб национальным интересам. Что, безусловно, будет только на руку ее оппонентам от Демократического партии социалистов нынешнего черногорского президента-диктатора.