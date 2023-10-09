«Политические семьи в Европарламенте решили поддержать Молдову» – молдавский политик

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В Европарламенте существует консенсус «политических семей» относительно поддержки Республики Молдова.

Об этом в эфире передачи Puncte de Reflecție на канале “Vocea Basarabiei” заявил вице-председатель Европейской социал-демократической партии (ЕСДП) Еремей Присяжнюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам вице-председателя ЕСДП, представляющей собой остатки некогда могущественной Демократической партии Молдовы во главе с теневым руководителем страны Владом Плахотнюком, «несмотря на то, что в европейских канцеляриях существует поддержка открытия переговоров о вступлении, Кишинев не добивается значительного прогресса в проведении реформ, особенно в области реформы правосудия и борьбы с коррупцией».

На прошлой неделе два евродепутата от Румынии, Зигфрид Мурешан и Виктор Негреску, призвали Европарламент начать переговоры о вступлении Молдовы в ЕС до конца этого года.

«Европейский парламент представлен несколькими политическими семьями, и мы рады, что все эти семьи приняли решение нас поддержать. Мы рады, что в Европарламенте существует политический консенсус, все политические силы проявляют зрелость в поддержке Республики Молдова», — заявил Еремей Присяжнюк.

Вице-председатель ЕСДП отметил, что власти не продвигаются в выполнении девяти рекомендаций Еврокомиссии. По словам политика, реформа правосудия затягивается, а инициатива правительства по очистке системы путем внеочередной оценки судей и прокуроров – не дает результатов.

«У Республики Молдова появился еще один исторический шанс. Главное — выполнить домашнее задание. Мы застряли в области реформы правосудия и борьбы с коррупцией. Идут реформы за реформами, но результата не видно. », – сказал он.

По его словам, мы видим ежедневную импровизацию, хаотичные действия. Нет четкого видения того, что нужно делать, и кто должен быть задействован. Невозможно проводить реформу, не вовлекая в процесс всех участников.

«В соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии, при проведении любой реформы должен быть достигнут широкий консенсус между политическими партиями, а также должно быть вовлечено все общество. В процессе реформы правосудия мы не увидели такого консенсуса», — заявил вице-председатель ЕСДП.

Мы давно подозревали, что в европейских структурах не всё гладко с демократией – настолько, насколько нам европропагандисты разглагольствуют. Но то, что в Европарламенте существуют «политические семьи», словно в самой настоящей мафии, является для нас, безусловно, открытием.