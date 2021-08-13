Политический аналитик посоветовал «Родине» обжаловать отстранение от выборов в ЗакС в ЦИК РФ

Экспертное сообщество возмущено решением избирательной комиссии Петербурга о недопуске к выборам кандидатов, выдвинувшихся от партии «Родина».

Соответствующее решение было принято накануне, 12 августа. Специалисты считают, что горизбирком нарушил предвыборный процесс. В свою очередь, партия намерена идти до конца и обжаловать решение ИК Петербурга в суде.

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Ситуацию прокомментировал гендиректор центра политического анализа Павел Данилин. По мнению политолога, прежде чем идти в суд, нужно обратиться в Центризбирком. Поскольку именно ЦИК РФ имеет право отменять решения региональных избирательных комиссий.

Данилин признался, что доверяет Элле Памфиловой, которая обвинила горизбирком Петербурга в предвзятости.

«Думаю, ей нет резона подвергать критике горизбирком безосновательно. Но тем не менее в данном случае нужно разбираться детально», — подытожил Данилин.