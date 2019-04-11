Политический банкрот Яценюк зовет на Украину войска НАТО

11.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Вести переговоры с Москвой нужно только с позиции силы, вводя новые антироссийские санкции и превращая Украину в плацдарм для войск НАТО.

Такое мнение в ходе Киевского форума по безопасности заявил бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Нам не хватает решительности, и я хочу об этом заявить. Любые попытки найти переговорную площадку с Владимиром Путиным и Россией по поводу того, чтобы он прекратил войну, являются химерой, если такие попытки не поддержаны конкретными мерами и методами, очень жестким давлением», – сказал он.

«Включите Украину в Коллективную систему безопасности, сделайте первый этап – на территории Украины должны быть размещены военные подразделения стран-членов НАТО. Это и совместные учения, и взаимодействие, и четкий военный, политический и дипломатический сигнал, что Украина идет на пути к членству в НАТО. Нам необходимо, чтобы Украина стала частью совместной противоракетной и противовоздушной обороны. Мы будем также защищать ваши границы, и дайте возможность защититься нам», – добавил Яценюк.

При этом украинский экс-премьер высказал очередные обвинения в адрес ЕС, который, несмотря на протесты Киева, продолжает строительства газопровода «Северный поток-2».

«Нам необходимы эффективные санкции. Да, был введен механизм санкций, но нужно откровенно признать, что эффективность этих санкций далека от совершенства. О каких я говорю санкциях? Там, где это непосредственно ударит по России. Номер один – это энергетика, торговля углеводородами, и, в том числе, отказ от строительства «Северного потока-2». Вы строите этот поток с той целью подорвать собственную энергетическую безопасность и энергетическую безопасность Украины в том числе. Второе – это жесткие финансовые санкции. Речь идет о блокировании счетов, блокировании технологий и компаний, и о введении персональных санкций не только против компаний, а против высшего руководства Российской Федерации. Только это их может отрезвить», – резюмировал Яценюк.

Отметим, партия Яценюка Народный фронт имеет рейтинг в пределах статпогрешности и не имеет никаких шансов попасть в следующий парламент на осенних выборах и в дальнейшем определять политику Украины, в том числе и по вопросам НАТО. Сам Яценюк является одним из лидеров антирейтинга в стране, по своей непопулярности уступая только уходящему президенту Петру Порошенко.