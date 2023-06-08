Политический блицкриг Майи Санду провален

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Президент Молдовы Майя Санду запланирована на конец мая – начало июня свой политический блицкриг, целью которого должно было стать усиление позиций внутри страны и за её пределами. На роль «жертвенных животных» была назначена Россия и ориентирующиеся на неё политические силы и регионы.

Главными пиар-мероприятиями Санду должны были стать саммит Европейского политического сообщества при участии глав всех европейских государств и предшествовавший ему массовый митинг в поддержку евроинтеграции в центре Кишинёва. Результат обоих мероприятий оказался удручающим для правящей группировки.

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Митинг запомнился массовым сгоном бюджетников и приказным свозом населения на автобусах из близлежащих районов, истеричными русофобскими выкриками Санду и оговорками впавшего в маразм бывшего советского музыканта, а ныне прорумынского националиста Евгения Доги.

Не менее тягостное впечатление народ получил от европейского саммита. Предыдущие проевропейские власти стремились максимально вовлечь народ в подобные массовые шоу. Режим Санду не придумал ничего лучшего, чем заблокировать на два дня город и автобусное сообщение с прилегающими районами, запретить жителям села Бульбоака, вблизи которого проходил саммит, покидать дома и выгонять скот в поле, и вязать протестующих за неугодные надписи на майках.

Несмотря на то, что на саммит съехались представители всех европейских государств – от Макрона, «ливерной колбасы» Шольца и наркомана Зеленского до «умеренных» Виктора Орбана и Александра Вучича, празднование получилось исключительно для своих.

Помпезный европейский саммит не принёс ничего, кроме множества громких деклараций и ряда не подтверждённых ничем обещаний. Гора родила мышь. Более того, Санду ничего не смогла ответить журналистам на вопрос, во сколько обошлось проведение этой шикарной всееропейской гулянки для скудного молдавского бюджета.

Кроме всего прочего, киевский наркоман вновь не упустил случай поставить свою молдавскую коллегу в глупое положение. Он заявил, что «победа Украины в войне с Россией позволит решить вопрос с Приднестровьем» и предложил российским миротворцам покинуть регион, «если они хотят жить».

Целый ряд СМИ и телеграм-каналов опубликовал слова Санду о том, что Молдова «в качестве союзнического жеста» будет готова предоставить украинской армии право «зайти на нашу территорию, чтобы разобраться со складами, вооружением и личным составом».

На следующий день пресс-служба президента Молдовы была вынуждена опровергнуть это заявление. Итогом стало заявление Бухареста, что Румыния не будет участвовать в военном конфликте на территории Молдовы.

Второй точкой блицкрига была Гагаузия. Режиму Санду было важно показать, что они способны загнать гагаузов в стойло, отменить результат выборов башкана автономии, который не устроил официальный Кишинев.

Однако сам акт силового давления антикоррупционной прокуратуры Кишинева на ЦИК Гагаузии вынудил объединиться все политические силы автономии – даже те, у кого были основания предъявлять претензии победившему кандидату.

Санду «преуспела» в мобилизации против себя всей Гагаузии. Пришлось сдавать назад и признавать победу Евгении Гуцул.

Вместе с Гагаузией режим Санду потерял в качестве своего потенциального союзника Турцию, которая, наряду с Россией, всегда обладала первостепенным влиянием в этом регионе Молдовы. Обратим внимание на ещё один конфуз: Санду не поздравила Реджепа Эрдогана с победой на президентских выборах, а он демонстративно не приехал на саммит Европейского политического сообщества.

Жест главы Молдовы вполне объясним: Санду испытывает давнюю неприязнь к президенту Турции после того, как по его просьбе предыдущая власть выслала в Турцию учителей, связанных с сетью Гюлена. Молдавская президентша и её партия искренне болели за прозападного соперника Эрдогана, и эта карта оказалась битой. Теперь у главы Турции будет ещё больше стимулов для проникновения в Гагаузию и поддержки автономии в противостоянии с неадекватным кишинёвским режимом.

Следующий ход в блицкриге Санду – перенос празднования Дня Победы с 9 на 8 мая и наименование его «днём примирения». Этот шаг укладывается в контекст общезападного удара по российскому нарративу Второй Мировой войны, стремлению сделать больно и Москве, и пророссийской общественности в своих странах.

Однако настроения в Молдове существенно отличаются от Украины и Прибалтики. В Молдове День Победы – великий и святой праздник для сотен тысяч людей, вне зависимости от того, за какие силы они голосуют на выборах. Многие из этих людей поверили Санду, которая обещала им, что все будут иметь возможность праздновать День Победы.

И наконец, последний отчаянный шаг президентши Молдовы – попытка создания в Молдове аналога украинского «Миротворца», центра «Патриот», цель которого должна стать «защита страны от нападок и предателей», иными словами – борьба с инакомыслием. Данная инициатива вызвала всеобщее возмущение, в том числе со стороны известной либеральной журналистки Натальи Морарь, недавней сторонницы Санду. По всей видимости, и эту инициативу власти будут вынуждены спустить на тормозах, чтобы окончательно не сесть в лужу.

Режим Майи Санду вновь показал свое стремление ориентироваться на самые дремучие слои общества, охваченные русофобией и стремлением в «Европу, где нам дадут деньги и обустроят».

Партия «Действие и солидарность» не заинтересована в расширении электоральной базы и хотя бы удержании того «болота», благодаря которому они победили на выборах. Они считают, что им достаточно поддержки Запада и военного «щита» со стороны ВСУ. А «быдлом» можно управлять старым способом, проверенным ещё в годы румынской оккупации – с помощью жандармской плётки, в роли которой выступает подразделение «Фулджер», а в перспективе карательные службы Румынии.

В то же время, власть своими действиями запустила процесс консолидации недовольных, включая целые региона. Гагаузия сегодня сплотилась как никогда, начиная с 1990 года. Её будет ещё сильнее и активнее поддерживать Турция после победы Реджепа Эрдогана, который не скрывает своих пантюркистских стремлений и недовольства Западом.

Ещё более укрепила свои позиции на оппозиционном фланге партия «Шор», добившаяся победы на важнейшем стратегическом участке – на пост башкана Гагаузии. Не будем говорить о методах, использованных партией в предвыборной агитации: победителей не судят. Партия Илана Шора в очередной раз продемонстрировала свой мобилизационный потенциал, когда в одиночку провела массовый митинг в поддержку празднования Дня Победы 9 Мая.

Социалисты также провели митинг протеста у стен парламента, на который сумели привлечь представителей других оппозиционных партий, которые ранее критиковали Додона и ПСРМ: «Гражданский конгресс» Марка Ткачука (хотя он сам на митинге не появился) и «За свободную Родину» Игоря Тулянцева.

Тем не менее, акция социалистов и других оппозиционных сил, проведённая в будний день, получилась немногочисленной. Перетягивание каната с партией «Шор», состязания в том, кто является главной оппозицией Санду, не принесёт успеха оппозиционному движению.

На этой ноте Молдова подходит к завершению политического сезона и летней поре отпусков. Тем не менее, ведущим партиям страны будет не до отдыха: уже в начале сентября стартует кампания по проведению местных выборов, которая станет наглядным показателем изменившихся настроений граждан страны.