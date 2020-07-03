Политический философ Сергей Иванников: Белорусский Антимайдан сметёт всех

03.07.2020, Москва, Эдуард Шаповалов

Прорусские силы загнаны Александром Лукашенко в фактическое подполье. Однако они пользуются широчайшей социальной поддержкой в Белоруссии. Между тем, вольница, которую предоставил Лукашенко оранжевым силам и западным НКО, а также его оголтелая антироссийская риторика, – крайне раздражают абсолютное большинство белорусского народа.

Об этом в интервью «Политнавигатору» рассказал московский профессор Сергей Иванников, который прокомментировал предстоящие президентские выборы в Белоруссии, намеченные на 9 августа этого года.

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ПолитНавигатор: – В Белоруссии президентские выборы. Многие российские эксперты говорят, что на этих выборах нет пророссийских кандидатов. А может, Лукашенко, что бы о нём ни говорили, и есть именно пророссийский кандидат, ведь как бы то ни было, а Белоруссия находится в российской орбите?

Сергей Иванников: – Стоит согласиться с мнением, что пророссийских кандидатов на предстоящих президентских выборах в Белоруссии нет. Лукашенко и его окружение старательно зачистили политическое пространство страны от всех пророссийских сил. И сегодняшние кандидаты отличаются друг от друга лишь степенью своего западничества. Кто-то об этом говорит более открыто, кто-то менее.

Парадоксальным образом на этих выборах нет и «пробелорусских» кандидатов, так как никто из них не отстаивает, по сути, интересов страны, которую планирует возглавить. Все кандидаты в президенты — это пятая колонна, рвущаяся к власти. Их действительная цель — это уничтожение не только белорусской государственности, но и белорусского народа. Как только Белоруссия начнёт интегрироваться в западные экономические структуры, ничего не останется – ни от белорусской экономики, ни от государственности. А дальше в дело вступят различные западные идеологические центры, в первую очередь, — польские, с целью разрушения национального самосознания страны.

В этом контексте позиция действующего президента внешне выглядит более выигрышной лишь в связи с тем, что ранее он выступал за создание единого государства с Россией. Это и наделяет его аурой пророссийского политика. Но это было давно, а современная реальность такова, что политическое окружение Лукашенко является откровенно прозападническим, а все его якобы прорусские политические симпатии — откровенная фальсификация. Между двумя целями — сохранением собственного народа и сохранением собственной власти — Александр Григорьевич давно уже выбрал вторую. За достижение этой цели он будет биться, используя любые средства.

— Зачем Лукашенко арестовывать кандидатов в президенты типа Бабарико? Они что, реальные претенденты на победу?

— Сам президент Белоруссии мотивы своих действий не объяснял, поэтому о них можно только догадываться. Самое очевидное объяснение — у Лукашенко банально сдали нервы. Экономическая ситуация в стране со времени предыдущих президентских выборов стала значительно хуже, и оппоненты действующего президента этим активно пользуются в своей риторике. При этом активизировались различные западные фонды и информационные каналы, из-за чего голос прозападной оппозиции сегодня звучит громче, чем ранее.

В этой ситуации президент страны потерял доверие, возможно, на какое-то мгновение, к механизму «правильного подсчёта» голосов – и перешёл к прямым действиям. Решение в любом случае плохое.

Во-первых, аресты поспособствовали усилению критики действующей власти и относительному росту рейтингов оппозиционеров. Но это, как говорится, полбеды: способы получения правильных статистических результатов в стране отлажены, и на своих очередных выборах Лукашенко победит и, скорее всего, с точки зрения официальной статистики эта победа будет выглядеть уверенной. Предполагаю, что и многие оппозиционеры, например Бабарико, к такому исходу готовы.

Но далее, после выборов, оппозиция постарается их оспорить, в том числе и средствами уличной политики, и в этой ситуации все арестованные кандидаты превратятся в жертв политических репрессий со стороны авторитарного режима. Их символический капитал вырастет, они смогут претендовать на роль лидеров белорусской «оранжевой революции». Получается, что Лукашенко своими руками создаёт «политических мучеников», а к чему такая политика приводит — известно.

Но именно такой сценарий возможных событий позволяет предположить, что идею с арестами Александру Григорьевичу подсказали. И такая подсказка должна была исходить из ближнего круга президента, т.е. от его администрации. В таком случае можно говорить, что аресты стали результатом внутреннего заговора против действующего президента страны, и политический переворот в Белоруссии уже начался.

Определённые силы внутри Администрации президента играют на два фронта: формально поддерживая Лукашенко, они в то же время способствуют его дискредитации. А когда начнётся «оранжевая революция», эти силы быстро перейдут в другой лагерь, объявив себя скрытыми противниками режима, искренне боровшимися против него изнутри. Так уже было на Украине, ещё раньше это произошло во время распада Советского Союза.

Государственный аппарат, переформатированный Лукашенко в последнее десятилетие, в большинстве своём не питает сильных симпатий к своему создателю. Смущает и раздражает непредсказуемость президента, его склонность к аффективным действиям, но ещё больше со стороны многих представителей этого аппарата в Лукашенко не устраивает его непоследовательность. С точки зрения белорусских «западников», Лукашенко мог бы уничтожать свою страну намного быстрее. Отсюда — логичное стремление привести к власти того, кто справится с этой задачей успешнее и в более короткие сроки.

– Как Россия должна реагировать на такие аресты?

— Никак, если говорить о каких-либо практических действиях. Для России всё происходящее в рамках президентской белорусской гонки — лишь симптомы, позволяющие понять то, как могут развиваться события в Белоруссии дальше.

– Насколько реальна угроза майдана в Белоруссии? Может быть, опасность преувеличена?

— Ответ на этот вопрос зависит от того, что понимается под терминами «майдан» и «оранжевая революция». Если понимать под ними комплекс политических технологий, приведённых в действие, то, безусловно, «оранжевая революция» в Белоруссии реальна. На основе ряда признаков можно говорить, что подготовка к белорусскому «майдану» уже вступила в активную фазу.

Но использование каких-либо политтехнологий, как таковое, не означает автоматической победы процессов, ими инспирированных. Главный вопрос любой революции — это вопрос о её социальной базе. Технологии можно задействовать, но если социальной базы нет, то и планируемых технологами результатов не будет.

Социальная база белорусского майдана крайне узкая. «Оранжевых» поддержат местные пропольские националисты, большая часть которых локализована в Минске, бюрократические структуры и отчасти — крупный и средний бизнес, третируемый властью в последние годы. Но в целом — это незначительное количество населения, хотя надо помнить, что в периоды нестабильности именно активное меньшинство играет основную роль в общественной жизни.

Необходимо учитывать, что, во-первых, «оранжевые» — это далеко не вся активная часть белорусского общества. Наоборот, большая часть активного социального ядра — это люди с откровенными прорусскими позициями.

А во-вторых, прорусские силы, сейчас фактически находящиеся в подполье, пользуются широчайшей социальной поддержкой в стране, чего, кстати, никак нельзя сказать о сторонниках прозападнической ориентации, существующих, главным образом, в своей собственной, замкнутой среде и незнакомых с реальной жизнью большинства населения. А ведь если бы сегодня в выборах участвовал какой-либо пророссийский кандидат и этот человек открыто высказался бы за союз с Россией, он одержал бы безоговорочную победу.

И такие пророссийские настроения господствуют по всей стране, включая и её западные области, даже Брест. Людей откровенно раздражает антироссийская риторика современной белорусской власти. Тем более невосприимчивым большинство белорусского общества оказывается к призывам местных националистов-радикалов, которые часто воспринимаются как люди с нездоровой психикой.

И если в стране начнётся «оранжевый майдан», он моментально спровоцирует появление «антимайдана», в рамках которого произойдёт самоорганизация прорусских политических сил. Столкновение этих двух сил будет очень коротким, после чего, вполне вероятно, Запад сам будет просить Россию вмешаться в происходящее — хотя бы для того, чтобы предотвратить тотальную зачистку белорусской «пятой колонны», которая будет осуществляться снизу, революционными методами.