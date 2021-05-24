Политический хоккей: Белоруссия и Латвия взаимно выслали всех послов

24.05.2021, Москва, Елена Острякова

Грандиозный скандал разразился сегодня между Латвией и Белоруссией.

Причиной стал демарш мэра Риги Мартиньша Стакиса, который вместе с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем снял государственный флаг Белоруссии с флагштока, где находились стяги всех стран, участвующих в чемпионате мира по хоккею, и водрузил на его место националистический красно-белый флаг, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Среди стягов чемпионата по хоккею мы поднимаем флаг свободной Белоруссии! Этот флаг мне доверили политические беженцы из Белоруссии. Флаг, символизирующий режим, осуществляющий государственный терроризм, неуместен в городской среде Риги, поэтому мы его сняли!», – написал Стакис в своем «твиттере».

Он пояснил, что снял государственный флаг Белоруссии в связи со вчерашним инцидентом, когда самолет ирландской авиакомпании произвел экстренную посадку в аэропорту Минска из-за ложного сообщения о минировании. Среди пассажиров самолета оказался объявленный в международный розыск гражданин Белоруссии Роман Протасевич, который в прошлом году через экстремистский телеграм-канал «Нехта» координировал массовые беспорядки в Белоруссии.

Президенты Литвы, Латвии и ряда других стран Европы обвинили из-за этого в «терроризме» президента Белоруссии Александра Лукашенко, который по их версии инсценировал сообщение о минировании и якобы силой заставил экипаж совершить посадку, подняв в небо боевой самолет.

Реакция официального Минска на демарш в Риге последовал незамедлительно. В белорусский МИД был вызван посол Латвии Эйнарс Семанис. Дипломат приносить извинения за поведение мэра не стал.

«Действительно, это так, что государственный флаг был сменен на, назовем его исторический, флаг. Это был протест в связи с инцидентом, который был вчера в Беларуси в связи с принудительной посадкой самолета и удерживании самолета 7 часов», – заявил посол Семанис.

Все это выглядит еще более оскорбительным, если вспомнить, что сам чемпионат по хоккею должен был проходить в Белоруссии. Но Международная федерация запретила Минску организовывать матчи из-за того, что спортивная общественность якобы была возмущена жестким разгоном протестов, прокатившихся по Белоруссии после президентских выборов.

Все это в совокупности привело к тому, что Белоруссия выслала латвийского посла. Ему было предложено покинуть страну в течение 24 часов. Вместе с послом страну покидает весь дипломатический персонал, за исключением одного технического сотрудника.

Пока они еще в Минске, лояльная общественность поспешила организовать у здания латвийского посольства разрешенный властями пикет, на котором мэра Риги назвали фашистом и спели «Катюшу».

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей назвал инцидент в Риге актом государственного вандализма. Он подчеркнул, что до сих пор ни одна страна не запросила у Белоруссии информацию по инциденту с Ryanair, что не помешало западным лидерам делать по этому поводу резкие заявления.

“Не специалисты, подчеркиваю, а политические дяди и тети на Западе, обладающие властью, властными рычагами, буквально в течение 10-15 минут после получения информации об этом инциденте с самолетом уже начали делать соответствующие политические заявления. Естественно, с обвинениями в адрес Беларуси”, – сказал Макей

И часа не прошло, как Латвия выслала всех белорусских дипломатов.