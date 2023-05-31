Политический кризис охватил очередную балканскую страну. В прицеле – Румыния

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Политический кризис в Румынии, как и в большинстве государств Балканского полуострова, стал лишь продолжением масштабного экономического и социального кризиса набирающего силу в странах Евросоза.

Антироссийские санкции, помощь нацистской Украине, все эти факторы усугубили экономические показатели большинства стран ЕС. Больнее всего кризис ударил по государствам с наименее стабильной экономикой. Румынский государственный сектор оказался в самом плачевном состоянии.

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Румынское правительство охвачено забастовками во всех государственных секторах – под таким заголовком вышел обзор происходящих протестов, в ведущем СМИ Румынии – Romania Insider. И, это не преувеличение! Действительно, румынское правительство столкнулось с настоящим социальным кризисом. Начавшаяся 22 мая забастовка учителей не только продолжается, но к ней присоединятся и бастующие во всех других государственных секторах, включая транспорт.

Учителей поддержали и работники здравоохранения, сотрудники исправительных учреждений, входящие в состав пенитенциарной полиции, служащие национальной полиции, железнодорожники и представители других транспортных организаций.

Что касается бастующих учителей, то их акции могут иметь очень серьезные последствия. Продолжительная забастовка может сорвать важнейшие экзамены для студентов, такие как национальная аттестация и бакалавриат. Самая крупная на сегодняшний день акция протеста была проведена 30 мая в Бухаресте, в ней приняли участие тысячи работников образования.

Вдобавок ко всему, профсоюзы работников здравоохранения также недавно объявили, что они будут протестовать, и этот процесс вполне может завершиться остановкой работы многих медицинских учреждений на неопределенный срок.

Одна из главных федераций профсоюзов здравоохранения обвинила исполнительную власть в «дискриминации в оплате труда» и заключила союз со всеми другими родственными профсоюзными федерациями страны (биологами, биохимиками, химиками-технологами) для координации протестов. Они также говорят, что Министерство труда, возглавляемое социал-демократом Мариусом Будаем, затягивает разработку нового закона, регулирующего заработную плату.

Сотрудники государственного железнодорожного оператора CFR также протестовали перед Министерством транспорта, выдвинув несколько требований, включая утверждение бюджета и повышение заработной платы сотрудников. Они объявили еще одну акцию протеста на 26 июня, за которой последует митинг перед зданием правительства 1 июля.

Существует риск того, что поезда не будут курсировать в пик летнего сезона в случае всеобщей забастовки железнодорожников.

Транспортные компании объявили, что выйдут на улицы, если Министерство транспорта сохранит предложенные тарифы на новую систему оплаты проезда TollRO, которая вступит в силу 1 января 2026 года. Согласно расчетам, представленным еще в марте, новый дорожный налог приведет к увеличению сборов для грузовых автомобилей более чем на 500% – с нынешних 1210 евро до 7050 евро к 2026 году за проезд по автомагистралям.

Президент Румынии Клаус Йоханнис (немец – по происхождению, румын – по паспорту) созвал лидеров правящей коалиции на консультации в среду, в своём дворце. Он пригласил трех лидеров правящей коалиции на консультации по вопросу забастовки работников образования.

На встрече президент Клаус Йоханнис попросил лидеров коалиции продолжить переговоры с профсоюзами работников образования «до тех пор, пока не будут определены меры, направленные на удовлетворение требований преподавательского состава», говорится в пресс-релизе Администрации президента. Президент Румынии потребовал от лидеров коалиции «как можно скорее публично представить выводы переговоров с профсоюзами и меры, которые правительство может принять, чтобы учебный год закончился в хороших условиях, а календарь национальных экзаменов не пострадал».

Однако, несмотря на призывы Йоханниса, преподавательский состав не сдается и продолжает забастовку, начатую еще 22 мая. Профсоюзы работников образования объявляют, что они не подпишут никакого соглашения, даже если оно будет одобрено президентом Румынии, и что они будут настаивать на повышении заработной платы на 25% до вступления в силу Закона о заработной плате.

Население региона устало от беспрерывного падения уровня жизни и неудержимого роста цен. Не секрет, что именно экономические протестные акции, обыкновенно, являются предвестником глобального социального взрыва…