Политический лидер бошняков прячет убийц мирных сербов на своей вилле в Турции

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Осужденный бошнякский военный преступник Сакиб Махмульин находится в турецком Измире, на вилле лидера Партии Демократического Действия (SDA) Бакира Изетбеговича.

Об этом заявил председатель Скупщины организации семей плененных и казненных бойцов и пропавших без вести гражданских Республики Сербской Бранимир Койич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Койич на своей страницей в признанной экстремистской в РФ социальной сети в Фейсбук написал, что информацию о том, что Махмульин (на фото) находится в Измире на вилле Бакира Изетбеговича, сообщил Ибран Мустафич – в 90-е председатель Исполнительного комитета Скупщины муниципалитета Сребреница, активист SDA. Который, в свою очередь, полжизни положил на то, чтобы развенчать миф о «геноциде в Сребреннице» и предать огласке факты кровавых преступлений сребренического командира исламистов Насера Орича.

Койич потребовал провести срочное расследование и допросить Мустафича и Изетбеговича. Он напомнил, что относительно недавно суд Боснии и Герцеговины заявил, что у него нет информации о местонахождении беглого бывшего генерала исламистской Армии Боснии и Герцеговины.

«Если принять во внимание то, как Махмульин бежал в Турцию, и мы знаем, что Суд Боснии и Герцеговины находится под контролем SDA, это может быть хорошей информацией о том, где находится Махмульин, и под чьей защитой он находится», – отметил Койич.

Если и это останется без конкретного расследования, говорит общественник, то можно ожидать, что все те, кто убивал сербских мирных жителей, устремятся в Турцию, к Изетбеговичу, чтобы получить «амнистию» за преступления против сербов.

«Мы уже знаем, что один из крупнейших преступников, Кемаль Мехмедович, находится за границей, и что суд и прокуратура Боснии и Герцеговины ничего не делают, чтобы найти его и привлечь к ответственности за отрезание голов сербам в Подринье. Потому что в этом причудливом сообществе – нормально, что палачи сербских детей и женщин находятся на свободе за границей, и многие на государственных должностях», – отмечает Койич.

Ранее председатель суда Зоран Божич, приговоривший Махмульина к десяти годам, заявил, что экс- командир боевиков виновен в том, что не предотвратил бесчеловечные действия членов отряда «Эль-Муджахетдин», которые номинально подчинялись ему.

«Обвиняемый Махмульин, будучи командиром Третьего корпуса, не препятствовал подчиненным бойцам отряда «Эль- Муджахедин» совершать военные преступления против пленных и раненых солдат Войска Республики Сербской и сербских мирных жителей в лагере «13-й километр» недалеко от Каменицы, в окрестностях Завидовича», – заявил Божич.

Суд установил, что члены отряда в рамках операций «Весна» и «Фарз» убили 53 захваченных военнослужащих Войска Республики Сербской и бесчеловечно обращались с ними вместе с несколькими гражданскими лицами.

Боевик отряда “Эль-Муджахедин” позирует на фоне трупов казенных сербских военнопленных

Во второй половине июля 1995 года члены отряда «Эль-Муджахедин» отрезали голову заключенному в лагере «13-й километр» и заставили других заключенных целовать ее. Также они напоили страдавшего от жажды пожилого человека разбавленным метанолом, а после другие заключенные в течение нескольких часов были вынуждены наблюдать за его мучительной смертью.

Захваченных сербских солдат и гражданских лиц в лагере били руками, ногами, прикладами автоматов, металлическими прутьями, шлангами для воды, наносили удары ножами и пытали электрическим током. Итогом пыток стали переломы ребер, ног, рук, челюстей, сломанные зубы и потеря зрения.

Также суд установил, что в рамках операции «Фарз» в сентябре 1995 года члены отряда похитили пленных и гражданских лиц из пятого батальона и доставили их в лагерь «13-й километр», где они убили, по меньшей мере, 52 человека из огнестрельного и холодного оружия.

Среди жителей Боснии и по сей день ходят разговоры, что Махмульин отправил в подарок первому президенту Боснии и Герцеговины, исламисту Алие Изетбеговичу – отцу нынешнего лидера SDA Бакира Изетбеговича, в подарок сундук с отрубленными сербскими головами.

Сакиб Махмульин (крайний слева) принимает парад боевиков вместе с лидером бошняков Алией Изетбеговичем