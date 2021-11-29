Политический мазохизм: Литва уничтожает порт Клайпеды, чтобы насолить Лукашенко и угодить США

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Власти Литвы намерены остановить транзит белорусских калийных удобрений через свои порты, хотя никто не заставляет их это делать.

Об этом в интервью youtube-канала PolitWerap заявил шеф-редактор RuBaltic.Ru Александр Носович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Позиция литовского правительства с моей точки зрения несколько мазохистская, потому что от Литвы никто не требует отказываться от транзита Беларуськалия. Летом белорусские калийные удобрения попали в будущий санкционный список США. Однако эти ограничение распространялись только на американские компании. Литва штатом США не является, как бы она этого ни хотела. Недавно глава литовской железной дороги, заинтересованный в том, чтобы белорусская продукция продолжала направляться в Клайпеду, специально летал в США. Ему американцы прямо сказали, что Литва может абсолютно свободно переваливать продукцию Беларуськалия. Литовское правительство хочет, чтобы санкции были распространены на литовский порт, чтобы они героически отказались от перевалки белорусской продукции, чтобы заявить потом на каком-нибудь совете НАТО: «мы на колчаковских фронтах ранены, нам полагается сатисфакция», – повысив свою роль и выставив себя страдальцами и жертвами, для которых борьба с режимом Лукашенко гораздо важнее жалких и пошлых денег, которые получает литовский бюджет. Это смотрится дико, но такая особенность прибалтийской политической культуры», – сказал Носович.

Он полагает, что действия литовских властей могут привести к банкротству пота Клайпеды, потому что треть проходящих через него грузов – белорусские.

В августе, когда планы литовского правительства только обсуждались, министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко заявил, что перевалку белорусских калийных удобрений могут взять на себя российские порты в Ленинградской области, Мурманске и Тамани. РЖД готовы перевезти 12 млн тонн белорусских удобрений.

Ранее был решен вопрос о перевалке через терминал морского порта Усть-Луга и через Петербургский нефтяной терминал белорусских нефтепродуктов, которые до этого переваливались через Клайпеду. Более миллиона тонн топлива уже прошли через российские порты.

В октябре Бельгия заявила, что намерена добиться ослабления санкций против Белоруссии в отношении калийных удобрений, так как эти ограничения создали проблемы для европейских компаний. Иначе европейские фирмы будут вынуждены закупать калийные удобрения в других странах, а это приведет к скачку цен и снижению качества.

Белорусскому калию принадлежит более 20% мирового рынка.