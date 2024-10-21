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То, что произошло в Молдове 20 октября, имеет только одно определение – фиаско режима Майи Санду. Судите сами: она и её сторонники рассчитывали на триумфальную победу ещё в первом туре. И особенно они надеялись на победу на референдуме о закреплении в конституции курса на евроинтеграцию с результатом, как минимум, в 60-70%.

На это были брошены все ресурсы нынешней власти: установлен фактически диктаторский режим, спешно принят новый Избирательный кодекс вопреки возражениям Венецианской комиссии, зачищено подавляющее большинство оппозиционных СМИ, а оставшиеся запуганы непомерными штрафами. Были запрещены оппозиционные партии, их кандидатам было отказано в регистрации на президентских выборах.

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В итоге мечты Санду рушатся о суровую реальность: она с трудом получает на выборах чуть более 42%, а внутри Молдовы, без учёта европейской диаспоры, её показатели и вообще смехотворно малы – всего 37% голосов.

Но самым холодным душем для неё и для западных покровителей стали итоги референдума: страна оказалась расколотой пополам: разрыв между сторонниками и противниками курса на ЕС составил менее 1% голосов. А внутри Молдовы референдум для Санду обернулся настоящим стихийным бедствием: за евроинтеграцию в Конституции проголосовали всего 46%, в то время как 54% жителя Молдовы высказались против.

Для европейских политиков, которые и так не горят желанием принимать новых членов, это станет дополнительным аргументом против присоединения Молдовы.

В ночь выборов Санду несколько раз откладывала свой брифинг. Наблюдатели намекали на её тяжёлое моральное и психологическое состояние. Выйдя к прессе, президентка Молдовы заговорила об «атаке на свободу и демократию», о «десятках миллионов евро, потраченных на покупку 300 тысяч голосов». Запахло отменой результатов выборов и гражданской войной.

И только «положительный» результат референдума вынудил Санду сделать хорошую мину при плохой игре и отказаться от своего первоначального безумного плана.

Более того – евроинтеграцию как госидеологию отвергли 2/3 всех регионов Молдовы, начиная с Гагаузии (почти 95% против курса на ЕС) и этнически болгарского Тараклийского района (92% против) и северной столицы – города Бельцы (70% против).

В целом это было протестное голосование не столько против самого упоминания евроинтеграции, а против режима Санду и её западных покровителей, в первую очередь главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Можно сколь угодно делать хорошую мину при плохой игре и выставлять результат как победу сторонников ЕС, факты говорят об обратном: значительное число молдаван категорически не хотят в ЕС ценой введения гей-браков и свободной продажи земли иностранцам. Большинство молдаван отказались быть подобными аборигенам, продавать свою землю за красивые бусы от белых господ.

Многие сегодня утверждают, что это голосование было не против самой идеи вступления в ЕС, а против изменения Конституции ради неё. Но другой евроинтеграции не бывает: это могут подтвердить и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, и правительство Грузии, которое Запад намерен отстранять от власти путём цветной революции из-за нежелания терпеть приказы брюссельских чиновников и отказываться от своей национальной традиции.

Настоящую свинью для Санду подложили глава миссии ЕС в Молдове Янис Мажейкс, заявивший, что в ЕС одни правила для всех, и что свободная покупка земельных угодий в любой точке объединения является общеобязательным условием вступления, и министр сельского хозяйства ЕС Януш Войцеховский, подтвердивший эту истину даже когда Мажейкс пытался оправдаться.

Результат референдума для Санду был бы ещё более провальным, если бы ряд молдавских политиков и экспертов из лучших побуждений не принялись продвигать идею бойкота этого плебисцита. В итоге значительная часть оппозиционно настроенных людей была дезориентирована.

58 тысяч – это те голоса, которых не хватило молдавским евроскептикам, чтобы вытянуть итог референдума в свою пользу. Попытки схитрить всегда приводят к соответствующим результатам.

Как бы там ни было, в Молдове предстоит второй тур президентских выборов. И хотя президент Молдовы, как и Грузии, не имеет властных рычагов, его фигура имеет важное символическое значение, в том числе при формировании правящей коалиции по итогам парламентских выборов. И впервые за 34 года независимой Молдовы на этот пост имеет реальные шансы быть избранным этнический гагауз – бывший генпрокурор Александр Стояногло.

Многое будет зависеть от голосов главного шоумена молдавской политики Ренато Усатого, обладающего золотой акцией, но ведущего себя как недорогая куртизанка. Напомним, что на прошлых выборах Усатый слил голоса своих сторонников в пользу прозападной Майи Санду.

Однако это ему тогда стоило поражения на парламентских выборах и вынужденного ухода из политики более чем на год. Вряд ли он рискнёт на это во второй раз. Тем более, отвечая на упрёки в жёлтых хризантемах, подаренных Санду в ночь выборов 2020 года, он говорил в последние месяцы: «Со цветами выбрали, со цветами и проводим».

В пользу Санду, безусловно, сыграет административный ресурс с неограниченными возможностями фальсификаций при полной поддержке со стороны Запада. Но с другой, антирейтинг нынешней президентки на несколько порядков опережает негативный рейтинг её визави, и в случае нового протестного голосования это может стать определяющим фактором.

Санду получила звонкую пощёчину, от которой, она, вполне возможно, не успеет оправиться в течение двух недель перед вторым туром выборов.