Политический ноль, или Что показал визит Зеленского в Германию

12.07.2021

Новости Украины

Владимир Зеленский стал таким президентом Украины, с которым считают не целесообразным встречаться политики мирового уровня.

К такому выводу в авторской колонке для «ПолитНавигатора» приходит один из лидеров ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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Поездка Зе-гаранта в Германию – это его очередной дипломатический провал. «Высокого незалежного гостя» отказался принять министр обороны ФРГ, – это в очередной раз доказывает то, что Зеленский – пешка на шахматной доске геополитики. И этой пешкой не жалко пренебречь.

Визит украинского президента в Германию по своей сути – пустой и бессмысленный. Зе-гарант подобными поездками в Европу пытается доказать украинцам, что он имеет авторитет среди западных «партнёров», но на самом деле, эти «партнёры» относятся к нему как к мальчику на побегушках. На встрече с потенциальным преемником Меркель Армином Лашетом, по старой зеленской традиции, звучали вопросы вступления Украины в ЕС и НАТО, «российской агрессии». Отдельное внимание «партнёры» уделили вопросу «Северного потока – 2». Зе-президент подчеркнул, что его ввод в эксплуатацию представляет прямую угрозу энергетической безопасности стран ЕС.

Тема «Северного потока-2», излагаемая украинским истеблишментом, покрыта толстым слоем пафоса. Судя по релизам, Зеленский вообще приехал в Германию, чтобы вызвать Меркель на принципиальный разговор по СП-2. Только вот вся «принципиальность» пана Зе заключается в шантаже и угрозах европейских политиков.

Пугая Европу концом энергетической безопасности в связи с вводом в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2», Зеленский обнажает глобальные проблемы Украины. Ведь в реале после запуска СП-2, «незалежная» останется и без российского газа, который она беспринципно ворует уже много лет, и без транзитной выручки, которая идёт на спонсирование войны против жителей Донбасса.

Несмотря на конвульсии Зеленского, Европа ни за что не откажется от Северного потока-2, потому что для неё этот газопровод – архиважный, и является залогом энергетической безопасности. Ведь в противном случае европейским странам придётся продолжить сидеть на энергетической игле США. Америка всячески пытается продолжить поставлять дорогой сжиженный газ в Европу, и по этой причине препятствует строительству и вводу в эксплуатацию СП-2. Одним из таких препятствий является постмайданная Украина.

Кроме того, новый газопровод по дну Балтийского моря принципиально важен для Европы не только как дополнительный маршрут поставки «голубого топлива». Он сыграет ключевую роль в реализации долгосрочной стратегии декарбонации европейских государств, что во много раз увеличивает значимость проекта для Евросоюза в перспективе десятилетий. Одновременно СП-2 понижает значимость для этой цели Украины.

Заявление о том, что по Северному потоку-2 может транспортироваться водород впервые прозвучало ещё в 2019 году от главы ассоциации «Еврогаз» Джеймса Уотсона. А уже сегодня исполнительный директор проектной компании Северный поток-2 Маттиас Варниг сделал заявление о том, что поставлена чёткая цель – через десять лет СП-2 будет готов к транспортировке водорода. Это как раз-таки отвечает актуальной «зелёной повестке».

Поэтому повторю, что эксплуатация Северного потока-2 – вопрос архиважный для Европы. И никакой мальчишка Зеленский, с так называемыми «ультиматумами» не переубедит титанов большой политики отказаться от этого выгодно проекта во имя «демократичной» Украины.

В целом, поездка Зеленского в Германию – это Зе-позор и очередная демонстрация на весь мир того, что украинский президент – политический ноль.