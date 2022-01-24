«Политический психоз»: аналитики про отставку немецкого адмирала из-за Крыма

Новости Украины

Командующий военно-морских сил Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах, посчитавший Крым навсегда потерянным для Украины, попал в опалу и поплатился за свою должность, но высказал мнение большинства жителей ФРГ.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявили эксперты.

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Шенбах сделал ряд громких заявлений на конференции Индийского института оборонных исследований, призвав отказаться от эмоций и признать, что Крым ушел навсегда, а Украина, равно как и Грузия, не соответствуют критериям НАТО и не должны стать членами Альянса.

Его слова быстро разлетелись по СМИ и вызвали резонанс. В Минобороны Германии заявили, что вице-адмиралу придется объясниться, а на Украине Шенбаха внесли в базу скандально известного сайта «Миротворец». Тем не менее, по словам экспертов, мнение адмирала, далеко не единично в Германии.

«Это настроения значительной части германских политических кругов. Во-первых, большинство со стороны Социал-демократической партии Германии и многих в Христианско-демократической партии, это тоже отражает настроение большинства бизнеса и большинства обычных граждан, которые не могут понять, в чем смысл этого конфликта между Западом и Россией. Кроме того, еще одно требование о том, чтобы к российским интересам относились значительно более уважительно, нежели это происходит сейчас. Каждый разумный человек понимает требования Путина – уберите свою инфраструктуру, которую вы постоянно толкаете к нам, что эти требования являются абсолютно закономерными и требующими уважения», – считает политолог Сергей Марков.

Израильский аналитик экс-глава спецслужбы «Натив» Яков Кедми подчеркивает, что слова Шенбаха – не очередной политический бред, который все чаще слышен со стороны Запада и призывает к ним прислушаться.

«Это очень интересное заявление. Во-первых, оно говорит о том, что достаточно серьезные немецкие военные задумываются, рассматривают и такую точку зрения, а некоторые даже ее придерживаются. К этому надо относиться серьезно – это уже другой подход в мире начинает вырабатываться. С другой стороны, он не зря говорил об этом в Индии, потому что понимал, что индусы близки к такой же оценке. Поэтому это имеет особое значение. Политическая реакция в Германии отражает политический психоз, который даже когда высказываются серьезные, правильные мысли, боятся даже их обсуждения. Он высказал это не на радиостанции, не выступал перед СМИ, – эта точка зрения была высказана в переговорах, которые шли. Это вполне легитимно и допускается. Если это не соответствует политическому направлению сегодняшней Германии, то это не означает, что он не может высказать свое профессиональное мнение», – считает Кедми.

Трезвыми посчитал слова немецкого вице-адмирала и депутат Госдумы Олег Матвейчев. По его мнению, Западу пора уже свыкнуться с тем, что Крым не станет частью Украины, да и само это государство имеет небольшие шансы сохранит суверенитет.

«Этот случай – типичный пример наказания за правду. Все думают и понимают, что это так, что Крым потерян для Украины, но это не принято говорить и нужно жить в неком своем мире, в некой неадекватной реальности или в неких представлениях, которые неадекватны реальности, жить в фантазиях для того, чтобы это совпадало с некими политическими устремлениями. Реальность состоит в том, что Украине, как и всему Западу нужно думать не о том, как получить Крым, а как вообще Украине сохраниться как государству, потому что вопрос стоит именно об этом. Это уродливое образование, которое не имеет никакой истории государственности и никогда не будет ее в будущем иметь. Это некое явление, временный феномен – если он хочет продлить свое существование, то ему нужно забыть Крыме, Донбассе и так далее… Ну а Запад предпочитает жить в иллюзиях, шизофренической реальности, в которой Крым принадлежит какой-то мифической Украине, ими же самими придуманной. Те, кто живет в иллюзиях, неадекватном мире, они всегда будут получать шишки, потому что там, где гора, они будут видеть яму, а где яма – гору. Будут падать, разбивать нос и так далее. А то, что адекватный человек ушел в отставку – только свидетельство того, что все адекватные люди у них постепенно вымываются из государственного управления и элиты», – резюмировал Матвечев.