Политический шабаш в болгарском парламенте. Страну упорно тянут в бездну войны…

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Народное собрание Болгарии проголосовало за новый кабинет министров и нового премьера. Альянс двух враждующих правых партий – ГЕРБ и «Продолжаем перемены» (в компании с агрессивно проамериканской партией «Демократическая Болгария»), состоялся…

Еще недавно, все местные аналитики не верили в жизнеспособность такого объединения, и со смехом обсуждали проект совместного правления – 9 месяцев управляют люди из «ПП», следующие 9 месяцев – ГЕРБовцы. Все минувшие годы эти политические силы сражались между собой – не на жизнь, а на смерть…

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Даже грандиозный скандал вокруг обнародованных записей, сделанных на заседании Нацсовета «ПП», в которых признавался позорный факт персонального «согласования» имен кандидатов на министерские портфели с посольствами западных партнеров, не остановил процесс.

Были проигнорированы и просьбы «одуматься», исходящие от президента Болгарии, Румена Радева. Не услышали депутаты и призывы митингующих под окнами здания парламента…

Оппозиционные партии дружно голосовали против нового правительства, утвержденного НАТОвским руководством. Им не хватило голосов… Им бы проявить единство во время последних национальных выборов. Тогда у «левых» не хватило разума и солидарности, теперь же «махать шашками» и протестовать слишком поздно.

После завершения голосования, лидер партии «Возрождение» Костадин Костадинов назвал формирование нового кабинета министров «бархатным переворотом», осуществленным посольством США в Болгарии.

“Мы обсуждаем не правительство Болгарии, а «правительство» американского посла”, – сказал Костадинов.

От имени социалистов (БСП) выступила Корнелия Нинова. Как и ожидалось, она также заявила, что социалисты не поддерживают предложенный кабинет.

«Вы не имеете никакого отношения к европейским ценностям. Вы родили сегодня однорукого и двуглавого Франкенштейна. Собирая этого Франкенштейна, вы ни словом не обмолвились о проблемах народа. Сегодня нет политических дебатов, потому что у вас нет программы управления. Ваши слова о сохранении соцвыплат означают только одно – замораживание доходов людей».

От имени партии «Есть такой народ» (ИТН) слово взял Филип Станев, который заявил, что это правительство – позор для Болгарии. «У этого правительства нет никакой морали. С этим правительством вы готовите почву для своей политической смерти».

Высказал свое мнение и болгарский президент, Румен Радев:

« Лидеры новой коалиции обманули доверие своих избирателей. Вы помните, как г-н Борисов (лидер партии ГЕРБ – авт.) ездил по стране и объяснял, что «Продолжаем перемены» развалили государство, и если они придут к власти, то добьют ее. Сегодня он отдает им всю власть».

Почему же недавние политические враги встали единым фронтом и смогли захватить власть в стране? Для любого объективного наблюдателя, совершенно очевидно – за объединением «правых» в Болгарии стоят те самые кураторы, которые «согласовывали» кандидатуры министров в посольствах США и их НАТОвских союзников. Болгарию, со всей определенностью, готовят на заклание, как запасной вариант, после того как иссякнет «украинский ресурс».

Нет смысла перечислять новый состав правительства страны. Представлю только одного персонажа из этой компании.

Тодор Тагарев. Этот бывший вояка – отставник, не раз публично призывал не только поставлять Украине вооружения, но и отправлять болгарских солдат на фронт! Вот его аккаунт в Фейсбуке:

Этот человек – новый министр обороны! Нет, не Украины, а Болгарии! Не укладывается в голове, как государственный чиновник, министр (!) ставит себе на аватарку флаг чужой страны. Однако это так.

Новое руководство Болгарии уже окрестили «правительством войны». Нет сомнений, что эти деятели себя проявят очень скоро. Вряд ли явится существенной угрозой для России маленькая и слабо оснащенная армия Болгарии, даже если «партнеры» накачают её пушками и самолетами. А вот для небольшой балканской страны участие в военной авантюре НАТО может иметь катастрофические последствия. Для стратегов из Вашингтона и Брюсселя судьба болгарского народа интереса не представляет. Как, к слову, и судьба населения Украины им безразлична. Их план прост и чудовищно циничен. По их замыслу славяне должны уничтожать славян…

Что же касается новой болгарской «партии войны», срок ее существования будет недолог. Скажутся внутренние противоречия. Однако дел наделать они успеют. Вина за то, что происходит в стране, по моему мнению, лежит на тех 60 (!) процентах болгар, которые не пришли на избирательные участки во время выборов, разуверившись в местных политиках. Таким образом, они сами выбрали из «двух зол» – «большее зло».