«Политический смысл антироссийских санкций – нулевой» – экс-глава МИД Италии

10.06.2021, Москва, Владимир Гладков

Президент США Джо Байден из последних сил на гуманитарном уровне консолидирует вокруг антироссийских санкций европейские страны, которые давно не видят в них для себя политического и экономического смысла.

Об этом в ходе международного форума «Примаковские чтения» заявил экс-глава МИД Италии Франко Фраттини, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Италии мы всегда критиковали это постоянное автоматическое продление санкций по шесть месяцев. У санкций должен быть политический смысл, а он нулевой. Россия справилась с негативным влиянием санкций. Нет единства касательно взаимоотношений с Россией.

Именно поэтому президент Байден пытается опять объединить европейских членов вокруг концепции «демократии и фундаментальных прав человека». Потому что он прекрасно знает, что за исключением этого эмоционального упоминания, будет очень сложно удержать Европу на одной точке зрения, у стран, которых есть свои интересы», – заявил Фраттини. «Мы не готовы так слепо это защищать. Например, для моей страны первый приоритет – это стабильность Ливии, стабильность в Средиземном море. Как можно решать вопрос стабилизации Ливии без стратегических взаимоотношений с Россией? Нравится или не нравится, но Россия там стабилизирующий фактор. Турция играет определённую роль на Западе Ливии, поэтому чтобы стабилизировать Север Африки, нужны нормальные стратегические отношения и тесная работа с Российской Федерацией. То же самое на Ближнем Востоке», – объяснил итальянский экс-министр.