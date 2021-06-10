10.06.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Дзен, ЕС, Конфликт, Общество, Политика, Скандал, США
Просмотров:

«Политический смысл антироссийских санкций – нулевой» – экс-глава МИД Италии

Президент США Джо Байден из последних сил на гуманитарном уровне консолидирует вокруг антироссийских санкций...

Президент США Джо Байден из последних сил на гуманитарном уровне консолидирует вокруг антироссийских санкций европейские страны, которые давно не видят в них для себя политического и экономического смысла.

Об этом в ходе международного форума «Примаковские чтения» заявил экс-глава МИД Италии Франко Фраттини, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«В Италии мы всегда критиковали это постоянное  автоматическое продление санкций по шесть месяцев. У санкций должен быть политический смысл, а он нулевой. Россия справилась с негативным влиянием санкций. Нет единства касательно взаимоотношений с Россией.

Именно поэтому президент Байден пытается опять объединить европейских членов вокруг концепции «демократии и фундаментальных прав человека». Потому что он прекрасно знает, что за исключением этого эмоционального упоминания, будет очень сложно удержать Европу на одной точке зрения, у стран, которых есть свои интересы», – заявил Фраттини.

«Мы не готовы так слепо это защищать. Например, для моей страны первый приоритет – это стабильность Ливии, стабильность в Средиземном море. Как можно решать вопрос стабилизации Ливии без стратегических взаимоотношений с Россией? Нравится или не нравится, но Россия там стабилизирующий фактор.

Турция играет определённую роль на Западе Ливии, поэтому чтобы стабилизировать Север Африки, нужны нормальные стратегические отношения и тесная работа с Российской Федерацией. То же самое на Ближнем Востоке», – объяснил итальянский экс-министр.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Май  
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930 

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть