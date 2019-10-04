04.10.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Донбасс, Политика, Украина
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Политический труп обратился с призывом к Зеленскому

Лишившийся поддержки избирателей бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк, рейтинг политсилы которого не набирал и 1%, стал раздавать советы президенту страны Владимиру Зеленскому.

Выступая на Варшавском форуме по безопасности, Яценюк сообщил, что не знает, как выполнять «формулу Штайнмайера», но призвал Зеленского отказаться от проведения выборов в ЛДНР до передачи границы под контроль Украины и вывода войск.

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«Господин президент, не попадайте в российскую ловушку со всеми этими разнообразными формулами и российской интерпретацией Минских договоренностей. Формулы обычно применяют в химии, а не в политике. Решения – это то, что нужно для политиков и реальной политики. Есть несколько интерпретаций так называемого Минского процесса, но несомненно есть несколько ключевых предусловий для того, чтобы провести свободные, честные и демократические местные выборы в Донецке и Луганске.

И ключевое предусловие – избавиться от российских войск, которые базируются в Донецке и Луганске. Ключевое предусловие – вернуть контроль над украино-российской границей. Сегодня некоторые пытаются дискутировать над условиями честных и свободных выборов в Донецке и Луганске. Я не представляю, как можно провести свободные и честные выборы под дулами российских автоматов.

Без сомнения, Минские договоренности – не лучшие, но на повестке дня более ничего нет. Мы призываем президента Украины и украинский парламент быть очень стойкими и защищать интересы Украины. Ничего об Украине без Украины – это должно быть приоритетом президента. Убежден, что президент полностью понимает свою ответственность и сделает все возможное, чтобы защитить Украину и клятву, которую он дал несколько месяцев назад», – заявил Яценюк.

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