«Политический тупик, репрессии и подавление свобод» – Евсеев описал, что ждет Украину

22.10.2021 10:54 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Провалами во внутренней политике партии президента Владимира Зеленского воспользовались ее оппоненты.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Известиях» пишет заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсевв.

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Он обращает внимание на последний опрос Киевского международного института социологии, по данным которого, правящая на Украине партия «Слуга народа» впервые с 2019 года потеряла лидирующие позиции среди украинских политических сил. Так, ее рейтинг опустился до 15,5%, а не первое место вышла партия экс-президент Петра Порошенко «Европейская солидарность» – 15,7%.

Автор считает, что чрезмерно сосредоточившись на противостоянии с РФ, партия «Слуга народа» не уделяет должного внимания более актуальным проблемам украинского общества, а приближение зимы только усугубляет эти проблемы.

«Так, нынешние запасы природного газа в украинских подземных хранилищах составляют всего 18,7 млрд куб. м, что почти на 34% меньше прошлогодних показателей. Более того, с 4 октября закачка в украинские газовые хранилища вообще прекращена, хотя они заполнены всего на 60%. Украинские же тепловые электростанции столкнулись с проблемой недостаточных запасов угля на складах. Это создает серьезные риски для отопительного сезона, который обычно открывается на Украине во второй половине октября», – отмечает эксперт.

По его словам, не меньше раздражает украинцев и деятельность партии «Слуга народа» по продаже земли или, например, принятие закона, который ограничил использование языков национальных меньшинств в системе образования.

«Этим не могли не воспользоваться украинские националисты в лице партии Порошенко «Европейская солидарность». Ее представители явно стремятся к реваншу, как минимум на уровне Верховной рады. Следовательно, Украина продолжит движение в политический тупик, что будет сопровождаться репрессиями в отношении инакомыслящих и свертыванием крайне ограниченных демократических свобод. И ответственность за это вместе с местной правящей элитой несут США, которые сделали Украину разменной монетой в противостоянии с РФ», – резюмирует Евсеев.