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22.10.2021 10:54 (Мск), Москва, Олег Кравцов
 
Политика, Социология, Сюжет дня, Украина
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«Политический тупик, репрессии и подавление свобод» – Евсеев описал, что ждет Украину

Новости УкраиныПровалами во внутренней политике партии президента Владимира Зеленского воспользовались ее оппоненты. Об этом, передает...

Провалами во внутренней политике партии президента Владимира Зеленского воспользовались ее оппоненты.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Известиях» пишет заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсевв.

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Он обращает внимание на последний опрос Киевского международного института социологии, по данным которого, правящая на Украине партия «Слуга народа» впервые с 2019 года потеряла лидирующие позиции среди украинских политических сил. Так, ее рейтинг опустился до 15,5%, а не первое место вышла партия экс-президент Петра Порошенко «Европейская солидарность» – 15,7%.

Автор считает, что чрезмерно сосредоточившись на противостоянии с РФ, партия «Слуга народа» не уделяет должного внимания более актуальным проблемам украинского общества, а приближение зимы только усугубляет эти проблемы.

«Так, нынешние запасы природного газа в украинских подземных хранилищах составляют всего 18,7 млрд куб. м, что почти на 34% меньше прошлогодних показателей. Более того, с 4 октября закачка в украинские газовые хранилища вообще прекращена, хотя они заполнены всего на 60%. Украинские же тепловые электростанции столкнулись с проблемой недостаточных запасов угля на складах. Это создает серьезные риски для отопительного сезона, который обычно открывается на Украине во второй половине октября», – отмечает эксперт.

По его словам, не меньше раздражает украинцев и деятельность партии «Слуга народа» по продаже земли или, например, принятие закона, который ограничил использование языков национальных меньшинств в системе образования.

«Этим не могли не воспользоваться украинские националисты в лице партии Порошенко «Европейская солидарность». Ее представители явно стремятся к реваншу, как минимум на уровне Верховной рады. Следовательно, Украина продолжит движение в политический тупик, что будет сопровождаться репрессиями в отношении инакомыслящих и свертыванием крайне ограниченных демократических свобод. И ответственность за это вместе с местной правящей элитой несут США, которые сделали Украину разменной монетой в противостоянии с РФ», – резюмирует Евсеев.

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