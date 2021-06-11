Политическое и духовное руководство Сербии торжественно поздравило братскую страну с Днем России

11.06.2021, Белград, Алексей Топоров

В посольстве России в Белграде состоялся торжественный прием по случаю Дня России.

В мероприятии приняли участие президент Сербии Александр Вучич и патриарх Сербской Православной Церкви Порфирий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По случаю Дня России президент Сербии Александр Вучич направил поздравительное послание президенту России Владимиру Путину, которое лично передал российскому послу Александру Боцан-Харченко.

«Многовековые традиции братских отношений между нашими странами, взаимосвязанные судьбы наших народов и разделяемые нами ценности представляют собой прочную основу для дальнейшего укрепления стратегического партнерства, основанного на взаимном уважении и доверии, – написал Вучич. – Я по-прежнему привержен делу развития крепкой дружбы и всестороннего сотрудничества между Сербией и Россией»

По словам сербского президента, дружба между сербским и русским народами также характеризуется взаимной солидарностью, что лишний раз подтвердилось во время пандемии.

«Сербия не забудет щедрость и бескорыстную помощь России в борьбе с этим вызовом современности. Я пользуюсь возможностью, чтобы еще раз выразить благодарность России и вам лично за активную поддержку государственных и национальных интересов Сербии и ее мирной политики в пользу стабильности в регионе», – заключил Вучич.

Помимо президента и патриарха прием в российском посольстве посетили премьер-министр Анна Брнабич, министры Ненад Попович, Александр Вулин, Небойша Стефанович, Татьяна Матич, директор правительственной канцелярии по Косово и Метохии Петар Петкович, мэр Белграда Зоран Радойич.

В самой России существует неоднозначное отношение к дате празднования Дня России, поскольку она связана с принятой Верховным советом РСФСР в 1990 году Декларацией о государственном суверенитете, предопределившем последующее отделение Российской Федерации от территорий исторической России, где проживало 25 миллионов русских и миллионы лояльных Москве представителей других национальностей. В этот же день, через год, президентом «молодой России» стал Борис Ельцин.

При этом, нужно отметить, что сербы не знают об исторической подоплеке нынешнего праздника и искренне желают поздравить братскую страну с ее официальным праздничным днем.