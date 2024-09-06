«Политическое землетрясение. Зеленский избавляется от друзей Европы» – итальянские СМИ

В новостной программе TG4 телевизионного медиахолдинга, принадлежащего семье Сильвио Берлускони, отмечается, что отставка министра иностранных дел Дмитрия Кулебы явилась «настоящим политическим землетрясением, создав серьезные трудности для президента Владимира Зеленского».

Журналисты отмечают, что это не первый правительственный кризис, потрясший украинский истеблишмент с начала СВО. Однако «нынешняя череда отставок это для Зеленского все равно, что красная сигнальная лампочка, предупреждающая о том, что может обрушиться структура, державшая в тесной спайке и единстве всю страну».

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В этот раз, однако, речь не идет о коррупционных скандалах, приведших к отставке бывшего министра Обороны Алексея Резникова. На этот раз «в отставку подали министры-тяжеловесы, включая министра иностранных дел Дмитрия Кулебу, наиболее узнаваемое лицо после Владимира Зеленского». Обвал произошел «в правительстве, формально являющемся нелегитимным ввиду отказа от выборов в условиях военного времени». Все это происходит на фоне неблагоприятных для Украины событий: замедление поставок западного вооружения, неопределенность с итогами президентских выборов в США, способными размыть монолитную коалицию западных держав, атака на Курск, не приведшая к изменению баланса сил и ослабившая оборону ВСУ в Донбассе.

А тем временем «Владимир Путин, объявленный в розыск МУС, ведет себя как суверен, принятый со всеми почестями в Монголии, где, теоретически, он должен был бы быть арестован».

Телеканал SKY TG24 подчеркивает, что отставка влиятельных министров, в первую очередь министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, связана с тем, что, как заявил Зеленский, «страна нуждается в новом приливе энергии» и, по мнению журналистов издания, «Зеленский хочет прибыть с официальным визитом в США после президентских выборов с правительством в новом составе». Все уволенные министры получат новые назначения, в частности Кулебе прочат пост посла при ЕС в Брюсселе.

«Нынешняя осень станет для Зеленского самым горячим периодом для последующего хода войны», – прогнозирует телеканал.

В выпуске новостей Второго канала итальянского государственного медиахолдинга RAI – Tg2 в связи с отставкой Кулебы подчеркивается, что «он министр-долгожитель, назначенный еще в 2020 году. Все это время он был важнейшим связующим звеном между Украиной и коллективным Западом, обеспечивая Украине поддержку извне».

В том же выпуске новостей в репортаже из Полтавы в прямом эфире корреспондент Карлотта Мачеролло отмечает, что «две российские ракеты Искандер поразили военную академию». Корреспондент сообщает, что «на момент выхода в эфир материала было зарегистрировано 53 погибших и 300 раненых». Журналист прямо заявляет, что имела место «массовая бойня военных». Корреспондента итальянского телевидения не допустили к эпицентру атаки, поскольку «вся зона оцеплена ввиду того, что речь идет о военной структуре».

Онлайновое издание La Ragione, называя Кулебу «влиятельнейшим украинским политиком, баловнем судьбы и везунчиком», начавшим карьеру в МИД Украины в 2003 году сразу после выпуска из университета, тем не менее, «указывает на многочисленные просчеты министра». В числе провалов теперь уже бывшего министра указывается «жесткая критика в адрес коллективного Запада, обвиненного в череде неудач ВСУ на фронте».

Одновременно «внешняя политика Кулебы, нацеленная на то, чтобы втянуть в орбиту Украины Азию и Глобальный Юг, вызвала недоумение и замешательство в администрации Зеленского» и в то же время «визиты Кулебы в Индию и Китай оказались провальными, не принеся каких-либо весомых и ощутимых результатов».

Газета Domani в передовице пишет о том, что «Зеленский избавляется от друзей Европы». По мнению издания, за решением Зеленского стоит намерение «укрепить личную власть и избавиться от внешнего влияния». Автор статьи отмечает, что «рейтинги правительства и Рады в свободном падении с начала СВО» и «под самим Зеленским зашаталось кресло». Этим и объясняется череда отставок. Тем не менее, «Зеленский уволил не тех, кого просило отправить в отставку гражданское общество».