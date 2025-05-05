Президентская кампания в Румынии делает резкий поворот: Джордже Симион, лидер правой и евроскептической партии AUR, выигрывает первый тур. Да, для полной победы голосов не хватает — но он выходит во второй тур с большим отрывом, оставляя позади фаворитов системной политики.

По данным с абсолютного большинства участков, Симион получил 41,26 %, его ближайший преследователь, проправительственный кандидат с оригинальной фамилией Антонеску получил всего лишь 21,67 %, то есть почти в 2 раза меньше.

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Это не просто внутриполитический казус — это удар по конструкции ЕС, по марионеточным режимам Зеленского в Киеве и Санду в Кишинёве. А для России это просто отличная новость.

Скандальной кульминацией кампании стал отказ избирательной комиссии допустить до участия популярного антисистемного кандидата Кэлина Джорджеску — харизматичного технократа с евроскептической риторикой. Проевропейская коалиция, рассчитывая расчистить поле для умеренных кандидатов, добилась обратного: весь евроскептический, национал-популистский электорат мобилизовался вокруг Джордже Симиона. Итог — он выигрывает первый тур с ощутимым перевесом.

Те, кто в Бухаресте надеялся повторить сценарий нейтрализации оппозиции, добились обратного эффекта: антисистемный фронт окреп и впервые навязал повестку. Власти оказались в ловушке: они сами раскрутили ту силу, с которой не смогут договориться, если та победит.

Симион идёт под флагом национального суверенитета, традиционных семейных ценностей, борьбы с диктатом Еврокомиссии и ВОЗ. Его победа в первом туре сигнализирует, что румынское общество устало быть послушным членом ЕС, особенно когда это не даёт ощутимых дивидендов на фоне инфляции, миграционного кризиса и усталости от вовлечения в чужую войну.

Если Симион всё же победит во втором туре, Румыния окажется в одном ряду с Венгрией Виктора Орбана и Словакией Роберта Фицо, парализуя многие ключевые инициативы ЕС. Даже поражение во втором туре не отменит факта: AUR становится главной политической силой в стране, и Брюсселю придётся иметь дело с реальностью, а не иллюзиями о проевропейском консенсусе.

До сих пор Румыния была надёжным транзитным партнёром Украины, особенно по линии военной логистики и зернового экспорта. Приход к власти или даже усиление позиций евроскептиков из AUR может повлиять на этот тыл: Симион требует нейтралитета Румынии, критикует западную вовлечённость в украинский конфликт и требует остановить эскалацию. Для Киева это означает угрозу стратегического сбоя: ещё одна граница может стать менее надёжной, а Россия, наоборот, получит возможность давить на регион через ослабление тыла. Восточный фланг НАТО трещит по швам.

Через пять месяцев парламентские выборы пройдут в Молдове. Нелегитимный президент Майя Санду, несмотря на формальную популярность в ЕС, сталкивается со всё более нарастающим внутренним недовольством. Победа Симиона в первом туре в Румынии — это удар по всей её конструкции. Его риторика об объединении с Молдовой может выглядеть как поддержка, но на деле это провокация: левый и пророссийский блок получает отличный аргумент для мобилизации во имя государственности и независимости страны.

Для Санду и её команды это означает необходимость лавировать между поддержкой ЕС и необходимостью дистанцироваться от румынских радикалов, чтобы не дать повода для уличной и парламентской атаки. Вдобавок Тирасполь и Москва получают новый повод обвинять Кишинёв в скрытом сговоре с Бухарестом, что усугубляет и без того напряжённые отношения с Приднестровьем.

Кремль внимательно следит за румынской ситуацией. Джордже Симион — далеко не пророссийский политик, но его действия и курс работают в интересах Москвы. Дестабилизация ЕС, ослабление трансатлантической поддержки Украины и территориальные претензии к Киеву, наращивание напряжённости в Молдове — всё это усиливает российские позиции на западном направлении.

На фоне воцарения в Белом доме Дональда Трампа — фигуры, для которой нет красных флажков — Москва получает шанс перестроить стратегический ландшафт региона в свою пользу, не «русскими танками», а внутренними сдвигами у соперников. Победы таких фигур, как Симион, становятся для Кремля «геополитическим капиталом», который не нужно завоёвывать — достаточно дождаться, когда западные демократии сами себя перегрызут изнутри.

Выборы в Румынии показали: эпоха проевропейского консенсуса на востоке ЕС заканчивается. Джордж Симион — всего лишь симптом, но очень тревожный. Пытаясь заткнуть антисистемную альтернативу, власти Бухареста сами открыли ящик Пандоры. Теперь закрыть его будет невозможно — и последствия этого выбора почувствуют не только в Бухаресте, но и в Кишинёве, Киеве и Брюсселе.